CATALUÑA. LOS HOTELEROS MADRILEÑOS NO ESPERAN BENEFICIARSE DE LA SITUACIÓN CATALANA “PORQUE AFECTARÁ A TODA ESPAÑA”

- Otros países aprovecharán la coyuntura española. El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García, asegura que los hoteleros madrileños no esperan beneficiarse del posible incremento de turistas que elijan Madrid en vez de Barcelona “porque afectará a la imagen y marca de España”.

En declaraciones a Servimedia, García apuntó que la incertidumbre en Cataluña “nos afecta a todos”, aunque reconoció que quizás en momentos puntuales a corto plazo, sí que podrían absorber alguna reserva de ciudadanos extranjeros que ya tenían contratados sus billetes hace tiempo.

En este sentido, indicó que Barcelona es la puerta de entrada a Europa de los vuelos procedentes de Asia y Norteamérica, cuyos ciudadanos “no vienen solo a visitar una ciudad”. “Ahora, quizás, acortan sus estancias en Barcelona para visitar otras ciudades europeas durante más tiempo, lo que obviamente tendrá una incidencia a la larga clarísima”, puntualizó.

Por ello, García añadió que “habrá que ver cómo evoluciona la situación y cómo se organiza el turismo a la larga, pero yo creo que es malo para el turismo en general, porque la marca España es lo que cuenta y esto es muy malo”.

El responsable de la AEHM indicó que no quieren ni intentan aprovecharse de las circunstancias, pero señaló que “hay casos puntuales en los que sí que puede beneficiar a Madrid”, como por ejemplo el turismo nacional, “porque por las referencias que tengo es que se ha dejado de viajar a Barcelona, y lo entiendo, porque no hay nada más cobarde que el miedo”.

En cuanto a la posible incidencia en las reservas de extranjeros, García comentó que donde mayor repercusión ha habido ha sido “sobre todo en Asia y Estados Unidos, e incluso con los ingleses, aunque en el resto de Europa “de momento parece que no hay mucha preocupación”.

El presidente de los hoteleros madrileños apuntó que, puntualmente, “en algunos tipos de turismos puede beneficiar a Madrid, pero es un beneficio que a la larga no va a ser bueno porque el turismo es algo que no son compartimentos estancos”.

Además, remarcó que, “lo cierto es que a nivel año 2018, se ha parado todo”. Por eso, indicó que las agencias que se dedican al lujo de americanos les han comunicado que han notado una “ralentización importante no solo en Barcelona, sino en toda España”.

“A la larga, esta situación afecta también a Madrid, porque estamos hablando del daño a la imagen como país y marca y, lógicamente también le perjudica a España”.

Por último, aseguró que “la marca España va a sufrir y estoy convencido de que otros países aprovecharán esta coyuntura para captar los turistas, igual que hemos hecho nosotros con los conflictos en Egipto, Túnez o Turquía”.

