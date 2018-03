HISPASAT Y EURONA OFRECEN INTERNET POR SATÉLITE A TODOS LOS PUEBLOS DE CASTILLA Y LEÓN

Google Plus

El director de Negocio de Hispasat, Ignacio Sanchis, participó hoy en Valladolid en la jornada 'La conectividad a Internet en el medio rural: retos, políticas y tecnologías', organizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.



En esta jornada, el directivo de Hispasat presentó 'Conéctate por Satélite', un proyecto de inclusión digital que orsarrolla la compañía participada por Abertis junto a Eurona, operador proveedor de servicios de Internet, voz, datos y televisión satelital, y que tiene como objetivo hacer posible el acceso a Internet a todos los ciudadanos y mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de las zonas que carecen de conectividad o la tienen de baja calidad.

Ignacio Sanchis expuso las ventajas que la banda Ka satelital ofrece para dar servicio de acceso a Internet, ya que, al ser más potente y concentrada que otras bandas de frecuencia, permite una mayor velocidad y un coste más ajustado, resultando mucho más eficiente y facilitando un mejor servicio al usuario.

Hispasat tiene capacidad disponible en banda Ka sobre España en dos de sus satélites, el Hispasat 36W-1, lanzado el año pasado, y el Hispasat 30W-6, que acaba de ponerse en órbita hace unos días. El acuerdo alcanzado con Eurona para comercializar esta capacidad se ha materializado en una solución tecnológica homologable en calidad y precio a otras de tecnologías terrestres. Así, Eurona podrá ofrecer servicios de banda ancha a 30 Mbps en toda España (desde 39,90€/mes pudiendo incluir telefonía fija y móvil) a través de su plataforma.

Con el acuerdo entre Hispasat y Eurona, esta última se convierte en el operador con mayor capacidad satelital en Europa, lo que será clave para democratizar el acceso a Internet en España. Hispasat y Eurona facilitarán conectividad de calidad no solo a las 800.000 personas de Castilla y León que ahora mismo tienen una conexión por debajo de los 30 Mbps (de las que 350.000 ni siquiera alcanzan los 10 Mbps), sino a cualquier persona que se encuentre en territorio español, esté donde esté y viva donde viva, ya que la cobertura del satélite alcanza a todos los puntos que se encuentran bajo su huella.

De este modo, Hispasat y Eurona contribuirán a reducir la brecha digital en nuestro país y abrirán las puertas del mundo digital a todos los habitantes de las zonas rurales y despobladas, donde no llegan otras redes de telecomunicaciones.

Este proyecto coincide con el reciente anuncio realizado por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital de la puesta en marcha del Programa de Ayudas para la contratación de Banda Ancha fija a 30 Mbps. Las personas o entidades de poblaciones con menos de 5.000 habitantes que no dispongan de servicios de banda ancha fija con una velocidad de bajada de más de 10 megabits por segundo podrán sufragar hasta 400 euros de los gastos derivados del alta en el servicio de banda ancha fija a una velocidad mínima de 30 Mbps. Eurona es el primer operador homologado para acceder a este plan de subvenciones.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso