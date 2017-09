REFORMA HIPOTECARIA, AUTÓNOMOS Y CONTRATOS PÚBLICOS, LEYES ECONÓMICAS EN LAS QUE EL PARLAMENTO TRABAJARÁ ESTE NUEVO CURSO

Arranca el nuevo curso político tras el parón estival y diputados y senadores tendrán, entre otras, la tarea de culminar la tramitación de una serie de leyes del ámbito económico y arrancar el proceso para aprobar otras. Entre las primeras, la ley de autónomos o la de contratos del sector público, y entre las segunda se encuentra la reforma hipotecaria.

La Ley de medidas urgentes en el trabajo autónomo, aprobada por unanimidad en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso el pasado junio, está pendiente de tramitarse en el Senado y tiene como fecha límite el 31 de octubre.

Algunas de las medidas contempladas en esta ley son la ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año; que los profesionales autónomos puedan cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año; y que puedan darse de alta y de baja en el régimen RETA de la Seguridad Social hasta tres veces al año.

Otros beneficios para los trabajadores por cuenta propia incluidos en esta ley son la reducción a dos años del plazo de espera para que los autónomos que hayan cesado su actividad puedan volver a disfrutar de la tarifa plana, o la deducción en un 20% de los gastos de suministros, como el agua, la luz, la electricidad y la telefonía, siempre que se trabaje desde casa.

Otro proyecto pendiente de iniciar su tramitación en la Cámara Alta es la Ley de Contratos del Sector Público, que fue aprobada por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso el 27 de julio. Esta norma, que transpone al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014, tiene como objetivo reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, eliminando trabas burocráticas y administrativas.

Entre otras medidas, en la ley se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública. Además, también se recoge la posibilidad de exigir a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.

Por otra parte, el Ministerio de Economía tiene en su agenda varios anteproyectos y que tendrán que pasar en los próximos meses por el Consejo de Ministros, para después arrancar su tramitación en el Congreso. Un ejemplo es la reforma hipotecaria (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) que debe trasponer una directiva europea con mayores beneficios para los consumidores respecto a la legislación vigente hasta ahora.

El anteproyecto contempla, entre otras cuestiones, abaratar los cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, y viceversa; aumentar la transparencia y comprensión de los contratos, estableciendo contratos estándar y garantizando el asesoramiento obligatorio y gratuito de un notario a los prestatarios; aumentar los plazos de vencimiento anticipado por impago; y establecer un límite a los intereses de demora.

El ministerio que lidera Luis de Guindos también se encuentra trabajando es el anteproyecto de ley para la trasposición la directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas, que hará a estas compañías tener que dar más información sobre cuestiones sociales y medioambientales en sus informes de gestión.

Otro anteproyecto de Economía en trámite es el de la Ley del Mercado de Valores que, derogaría y sustituiría la ley vigente y cuyo objetivo es reforzar la protección del inversor y la integridad, transparencia y eficiencia de los mercados financieros.

PROPOSICIONES DE LEY

Por otra parte, en el Congreso están en tramitación varias iniciativas de los grupos parlamentarios, como la proposición de ley sobre la fijación de la cuantía del salario mínimo, presentada por Unidos Podemos y que, tras ser tomada en consideración por el Pleno en noviembre del pasado año, continúa recibiendo enmiendas en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

El texto presentado por Unidos Podemos plantea como objetivo a alcanzar al final de la presente legislatura un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 13.300 euros anuales, con una primera subida a 1 de enero de 2018 a los 11.200 euros.

La iniciativa también recoge la revisión anual del SMI y su revalorización a niveles, como mínimo, de la previsión del IPC para ese año, estableciendo también la revisión retroactiva en caso de que este índice real terminase siendo superior al previsto.

Además, en el Congreso y el Senado, Ciudadanos y PDCat presentaron, respectivamente, sendas proposiciones de ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones con el que acortar los plazos de pago. Las dos iniciativas fueron tomadas en consideración el pasado junio por ambas cámaras, iniciándose el trabajo parlamentario sobre ellas.

También en el Congreso se encuentra en tramitación una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social que lleva en periodo de ampliación de enmiendas en la Comisión de Empleo desde el pasado mes de marzo.

Esta iniciativa, presentada por los sindicatos, tiene como objetivo reforzar el actual sistema de protección social para las personas con escasa o ninguna cobertura social pública, concretamente aquellas cuya renta anual no alcance el 75% del salario mínimo interprofesional.

