HACIENDA PUBLICA EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2016 PARA ESTE AÑO

Google Plus

El Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó este lunes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados de 2016 para 2017, con el resumen general por servicios y capítulos de las partidas de gasto.

El departamento de Cristóbal Montoro explica que de acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución, “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

Además, recuerda que el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria establece que prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo”.

También señala que esta ley recoge que “la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un acuerdo por el que se formaliza la distribución por departamentos ministeriales del presupuesto prorrogado del Estado para 2017, se declara la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493,1 millones de euros y se adoptan medidas de control de la ejecución del gasto durante 2017.

En el documento publicado por Hacienda se recoge, por ejemplo, que el presupuesto de la Casa de su Majestad el Rey se mantiene en 7,77 millones de euros, el de las Cortes Generales es de 206,3 millones, el del Tribunal de Cuentas es de 62,9 millones y el del Constitucional de 23 millones.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso