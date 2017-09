HACIENDA MEJORA SU PROPUESTA DE SUBIDA SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS HASTA EL 7,95% EN 2020

Google Plus

El Ministerio de Hacienda y Función Pública elevó este miércoles su propuesta de subida salarial de los funcionarios hasta el 7,95% en 2020, que incluye una mejora del 0,5% si se cumple el objetivo de déficit al final del periodo.

Así lo señalaron los sindicatos con representación en el sector público CCOO, UGT y CSIF en declaraciones a los periodistas tras la reunión que mantuvieron con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Hacienda mantiene su propuesta de una subida fija del 1,5% en 2018, el 1,75% en 2019 y el 2% en 2020, que estaría acompañada por de una subida variable en función de las previsiones del Gobierno sobre la subida del PIB y lo que realmente crezca la economía en cada uno de esos años.

Además, el Ministerio ha puesto encima de la mesa que si se cumple el objetivo de déficit en 2020, se suba un 0,5% adicional, además de una mejora en la parte variable. De esta manera, la horquilla de subida salarial para el periodo 2018-2020 estaría entre el 5,34% y el 7,95%.

Por otra parte, Hacienda ha planteado que el plan de estabilización de empleo que se había acordado con los sindicatos para los servicios públicos fundamentales se extienda al resto de sectores; mientras que para la recuperación de la jornada de 35 horas semanales el Gobierno está “cerrado”, según los sindicatos.

En este sentido, el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, consideró que “entendemos que no se ha mejorado sustancialmente la oferta que se nos hacía ayer y creemos que sigue siendo insuficiente” para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Desde CCOO, Miriam Pinillos calificó de “muy continuista” la propuesta salarial salida de la reunión celebrada hoy, por lo que “salimos absolutamente insatisfechos” y “estamos lejos de un acuerdo”.

Pinillos explicó que el planteamiento de Hacienda solo permite recuperar un 5% del poder adquisitivo perdido en el mejor de los escenarios, y eso “está muy lejos de la deuda que se tiene contraída con los trabajadores del sector público”.

En esta misma línea se pronunció Fréderic Monell, de UGT, quien aseguró que no descartan movilizaciones si no se mejora más la oferta, algo que comparten CSIF y CCOO, que van a celebrar reuniones internas con el objetivo de determinar si finalmente convocan movilizaciones.

Este jueves se reúne la Mesa General de la Función Pública con la presencia de los cinco sindicatos con representación en el sector público y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para cerrar la subida salarial antes de aprobar este viernes el anteproyecto de Ley de los PGE para 2018.

