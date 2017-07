OHL SE HACE CON LA REHABILITACIÓN DE UN TÚNEL EN NUEVA YORK POR 447 MILLONES

Google Plus

El Grupo OHL, a través de su filial Judlau, se ha hecho con la concesión para rehabilitar, por valor de 447 millones de euros, el túnel Canarsie en Nueva York.

Según informó hoy la empresa de construcción y servicios en un comunicado, el proyecto ha sido adjudicado por la New York’s Metropolitan Transportation Authority (MTA) a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que lidera Judlau con un 70%.

El túnel de Canarsie es la principal vía de conexión entre Brooklyn y Manhattan y da servicio a la línea de metro L.

El proyecto incluye la rehabilitación del túnel Canarsie tras el huracán 'Sandy', que destruyó gran parte del equipo eléctrico y de comunicaciones y subsistemas, y la mejora de la capacidad de las estaciones de metro First Avenue y Bedford Avenue y la construcción de una nueva subestación de la Avenue B.

La UTE llevará a cabo trabajos de obra civil para rehabilitar el túnel, reparando los defectos y reemplazando la plataforma de la vía, carriles, traviesas y otros elementos. El proyecto también incluye la modernización de estructuras, energía, iluminación, señales y componentes de comunicación en el túnel.

Además, ejecutará excavaciones, reubicación de servicios, mejoras y refuerzos de las estaciones de First Avenue, en Manhattan, y de Bedford, en Brooklyn. Como medida preventiva, se instalarán sistemas de mitigación y protección contra inundaciones para reducir el riesgo de futuras inundaciones y proteger los componentes críticos.

Judlau ha realizado ya importantes proyectos para MTA valorados en cerca de 3.700 millones de euros y actualmente está trabajando en ocho proyectos relacionados con el huracán 'Sandy' para diversas agencias de la MTA, por valor aproximado de 1.065 millones de euros. De estos proyectos, cinco están directamente relacionados con la reparación y refuerzo de cinco túneles.

