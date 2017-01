Guindos dice que la reforma del copago farmacéutico "no está en la agenda del Gobierno"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en la VII edición del foro 'Spain Investors Day', que reúne este martes y miércoles a 180 inversores internacionales y a 39 empresas cotizadas, Guindos ha subrayado que la ministra de Sanidad "ha clarificado perfectamente" el tema.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha afirmado este martes que "en la agenda del Gobierno del Partido Popular no está prevista la reforma del copago farmacéutico, así como no está el incremento del copago para los pensionistas de renta de 18.000 euros", no obstante ha asegurado que sí está dispuesta a "estudiar" una modificación del tramo de 18.000 a 100.000 euros.

"De 18.001 euros a 100.000 hay una diferencia y, por tanto, como no queremos crear barrera en el acceso a los medicamentos, estoy dispuesta a estudiarlo", según ha explicado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

En este sentido, Guindos ha señalado que "no está encima de la mesa, no está en la agenda del Gobierno y la ministra lo que ha hecho es abrir un periodo de reflexión".