Guindos: Los inversores creen que hay que elevar la liquidez de Bankia en Bolsa

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado hoy que "habría que elevar la liquidez" de Bankia en Bolsa, para hacer más atractivo el valor para los posibles compradores del paquete accionarial de entre el 7 y el 9 % que se va a poner a la venta, pues la parte cotizada que no pertenece al FROB "es muy pequeña".

De Guindos hizo esta consideración durante su intervención en un desayuno informativo celebrado por Executive Forum, en el que insistió en que hay que continuar con la desinversión en la entidad y negó que este proceso se vaya a ver perjudicado por la situación en Cataluña.

El Estado tiene a través del FROB el 67 % del conjunto de Bankia y BNM, que están en proceso de fusión, y el FROB "está explorando" la posibilidad de colocar un paquete entre el 7 y 9 % de la entidad, similar al que ya vendió en 2014, pero algunos inversores le han trasladado que el valor tiene poca liquidez en el mercado, pese a que "es el banco más solvente de España y está muy bien gestionado".

En cuanto a la intervención y posterior venta al Santander del Banco Popular el pasado 7 de junio, insistió en que una de las razones por las que "tuvimos que acabar en resolución" fue que la entidad intentó venderse pero "nadie ofreció un precio positivo".

Y por eso, aunque "ninguna alternativa era buena", dada la situación del Banco Popular "nos movimos en el mal menor", y al menos los depósitos no sufrieron, no se inyectó un euro público y no hubo el mas mínimo contagio ni a la prima de riesgo ni al resto de bancos, dijo.

En cuanto a las demandas admitió que todo el mundo tiene derecho a plantearlas, pero se mostró sorprendido de que algún consejero de la entidad también piense hacerlo.

"Lo ocurrido con el Popular ha sido la mejor solución disponible para preservar el interés general y la credibilidad de las normas de la unión bancaria".

Sobre si se está protegiendo de alguna forma a Liberbank tras lo sucedido con el Popular, De Guindos afirmó que ambas situaciones no son en "absoluto equiparables".

En cuanto a la posibilidad de nuevas fusiones en el sector financiero español, De Guindos consideró que sí que puede haber alguna, pero que a su juicio, el 90 % del mapa bancario español está ya definido.

Sobre su posible nombramiento como vicepresidente del Banco Central Europeo, se limitó a asegurar que "el sillón del BCE será para un español o una española" y no quiso aclarar si terminará la legislatura como ministro de Economía, algo que "depende del presidente".