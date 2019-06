Guindos destaca la "excelente" actuación de Draghi al frente del BCE

Así lo ha señalado tras su intervención en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía' organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) y patrocinado por BBVA.

No obstante, Luis de Guindos ha recordado, tras ser preguntado por qué perfil es el más adecuado y quién es su favorito para sustituir a Draghi, que el BCE es una estructura y que el Consejo Europeo será el que tenga la última palabra.

"Esto tiene que hacerlo el Consejo Europeo, no tengo ni idea ni me ocupa y tanto el Consejo de Gobierno como la Comisión Ejecutiva del banco no tiene nada que decir al respecto del sustituto", ha dejado claro.

En esta línea, ha recordado que el presidente es "muy importante", pero que el BCE es un órgano colegiado, donde todas las decisiones se toman colegiadamente. "El BCE es algo que va más allá de la figura del presidente", ha apostillado.

El mandato de Mario Draghi al frente del BCE pondrá su punto y final el próximo 31 de octubre, después de ocho años en el cargo. Dejará el puesto sin haber subido nunca los tipos de interés y ha abierto la puerta a una próxima bajada de la tasa.