De Guindos descarta que la fusión de Bankia y BMN cause una "escabechina"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha descartado hoy que la fusión entre Bankia y BMN provoque "una escabechina" en términos de cierre de oficinas, ya que afortunadamente se trata de entidades "complementarias que no se solapan".

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, De Guindos ha explicado que BMN "no era una entidad especialmente relevante", lo que unido al hecho de que no competían por los mismos mercados permite prever que el cierre de la fusión no será dramático.

En su opinión, el conjunto de ambas entidades "vale mucho más de lo que dice la cotización bursátil", lo que permite el optimismo en cuanto al porcentaje de ayudas públicas a la banca que se podrán recuperar.

La previsible subida de tipos que tarde o temprano se producirá en Europa, una normalización de la política monetaria que tiene que llegar será especialmente buena para Bankia y BMN, y por tanto para continuar con el proceso de recuperación de las ayudas a la banca.

El ministro ha indicado que, por diversas vías se han recuperado ya 16.000 millones de euros de los 60.000 recibidos para sanear el sistema financiero, y la venta del 67 % que aún posee el FROB en ambas entidades permitirá elevar esa cantidad.