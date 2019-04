Guindos (BCE) elogia la buena marcha de España, cuya desaceleración es "más limitada" que en la zona euro

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha celebrado la buena marcha de la economía española, subrayando que la desaceleración de España ha sido "más limitada" que la registrada en el conjunto de la zona euro, destacando que previsiblemente el PIB crecerá algo más de un 2% este año en comparación con el 1% anticipado para la eurozona.

"La economía española lo está haciendo bien", ha señalado el exministro español de Economía y actual 'número dos' del BCE durante su intervención en una acto moderado por Reuters Breakingviews en Nueva York, donde ha destacado que "la desaceleración de la economía española ha sido más limitada que la del resto de Europa", añadiendo que, a pesar de registrarse una tasa de paro muy elevada, la creación de empleo está siendo bastante rápida.

En este sentido, al referirse a la actual situación de Italia, Guindos ha recordado que España empezó a crecer en 2013 a raíz de implementar una serie de reformas estructurales, algo que el banquero ha recomendado al Gobierno del país transalpino, señalando que el problema real de Italia "es el crecimiento".

En cuanto al conjunto de la eurozona, Guindos ha reconocido que actualmente "no se puede ser superoptimista" respecto de la situación, aunque ha expresado su confianza en que "habrá un rebote del crecimiento de la zona euro en la segunda mitad del año".

De esta forma, Guindos ha señalado que algunas de las fuerzas que explicaron la desaceleración observada en la segunda mitad de 2018 empezarán a difuminarse, incluyendo una posible solución del 'Brexit' y que las tensiones comerciales no se transformarán en una guerra comercial.

EL BCE PUEDE VOLVER A COMPRAR ACTIVOS SI HACE FALTA.

Asimismo, el vicepresidente del BCE ha retomado el discurso de Mario Draghi, presidente de la institución, al señalar que el banco central dispone de instrumentos para alcanzar su objetivo, incluyendo el programa de compras de activos, que finalizó el pasado año, pero que podría retomar si lo considerase necesario.

"Cerramos el programa de QE al final del año pasado, pero como ha indicado el presidente Draghi, podríamos volver a usarlo si lo vemos necesario para cumplir nuestro mandato de estabilidad de precios", ha declarado Guindos.

No obstante, el vicepresidente de la institución ha advertido de que, a pesar de contar con estos instrumentos, la política monetaria "no es todopoderosa y no puede ser la única herramienta". "Es algo que debe comprenderse, especialmente por los gobiernos europeos", ha añadido.

ELECCIONES EN ESPAÑA.

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha destacado la complejidad del panorama político en España, donde este domingo se celebrarán elecciones generales, señalando la probabilidad de que estas arrojen un Parlamento fragmentado en el que será necesario formar un Gobierno de coalición.

"No sé qué pasará. Es una situación completamente nueva (...) Seguramente tendremos un Parlamento más fragmentado y España necesitará un Gobierno de coalición", ha indicado.

Asimismo, Guindos ha afirmado que, en el caso de España, la independencia de Cataluña "es un absoluto disparate", recordando que se trata de una región muy rica y con mucha autonomía, además de que más del 50% de los catalanes es contrario a la independencia. Asimismo, Guindos ha expresado la importancia de "mantener el diálogo con las autoridades de Cataluña" con el fin de encontrar la mejor solución, expresando su seguridad en que Cataluña seguirá formando parte de España.