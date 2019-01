El Govern catalán prevé aprobar este martes que los VTC precontraten al menos 15 minutos antes

El Govern prevé aprobar este martes en Consell Executiu el decreto ley que obligará a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos en Catalunya, norma que se ha desarrollado en un contexto marcado por una huelga indefinida de taxistas de seis días que terminó el jueves y protestas de VTC que aún se mantienen.

El conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, informó la semana pasada que el decreto ley habilitará a entes locales a aumentar ese intervalo de precontratación y, en el caso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), su presidenta, Ada Colau, aseguró que la normativa que desarrolle el organismo supramunicipal lo ampliará hasta la hora.

Esto es precisamente lo que permitió desconvocar la huelga indefinida de taxistas el jueves pasado, después de una votación ajustada y en la que las discrepancias sobre cómo hacerla dividieron al sector del taxi metropolitano.

La propuesta de decreto ley de la Generalitat, a la que ha tenido acceso Europa Press, determina que las entidades locales y los entes metropolitanos puedan establecer o modificar "las condiciones de explotación" del servicio prestado por los VTC.

Sobre la precontratación, la norma contemplará que el tiempo se aumente respetando los criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta las competencias de estas administraciones en utilización viaria del dominio público, la gestión del tráfico urbano, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación atmosférica.

GEOLOCALIZACIÓN Y APARCAMIENTO

El decreto ley incluirá la prohibición de que plataformas como Uber y Cabify puedan indicar dónde se encuentran sus vehículos antes de que el cliente les contrate --como podrán continuar haciendo las aplicaciones móvil de taxis-- y la geolocalización solo será visible para los usuarios cuando se haya contratado el servicio.

También establecerá que, como la legislación actual determina que los VTC no pueden captar clientes en la calle, estos vehículos no puedan circular por la calle en busca de clientes ni pararse para coger a aquellos que no hayan precontratado sus servicios.

Es por ello que los VTC tendrán que permanecer estacionados fuera de las vías públicas, en aparcamientos y garajes, cuando no estén realizando ningún servicio.

Asimismo, la norma prevé que los entes locales creen un registro de los vehículos VTC que operan en su ámbito territorial para garantizar el cumplimiento de las condiciones que fija.

SECTOR VTC

Ante la decisión de Calvet se sacar adelante este decreto ley, que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, el sector de los VTC en Catalunya ha avisado de que la precontratación de sus servicios significará su "desaparición" y que comportará el cierre de las empresas que hay en la comunidad y el despido de los cerca de 3.000 trabajadores que la patronal Unauto VTC calcula que emplean.

Los representantes de los trabajadores de estos vehículos se reunieron el lunes con Calvet y agradecieron que el conseller prevea aprobar una ley a medio plazo que regule de manera integral la actividad de taxis y vehículos VTC, además del decreto ley.

No obstante, los conductores de VTC mantienen la movilización en la Diagonal de Barcelona, que iniciaron el sábado 19 de enero, a la espera de que el Govern acabe aprobando la norma este martes, cuando decidirán que acciones van a emprender.