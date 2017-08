El Govern balear ve "decepcionante" e "inaceptable" la propuesta del Comité de Expertos del Sistema de Financiación

Así lo ha asegurado este martes la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, quien ha lamentado que el análisis "no solo no sirva para avanzar sino que suponga una involución".

En este sentido, la consellera ha insistido en el "decepcionante" resultado al que se ha llegado por el momento al no avanzar, entre otros aspectos, hacia mayores cuotas de corresponsabilidad fiscal y al no dar solución a los problemas que plantea el actual sistema de financiación.

Precisamente, la consellera ha explicado que desde el Govern se coincide con el diagnóstico previo que se hace, en el que se expone que el modelo todavía en funcionamiento es "desigual y poco claro", en el que hay "insuficiencia de recursos" y en el que "no se garantiza el equilibrio para que las comunidades autónomas lleven a cabo sus competencias al no otorgar suficientes ingresos".

ORDINALIDAD Y 'STATUS QUO'

Respecto a la propuesta, Cladera ha lamentado que no contempla una solución al principio de ordinalidad. "Baleares es la segunda que más aporta y la novena en recibir", ha recordado.

Igualmente, ha criticado, "no se acaba con el 'status quo' en la financiación. "A la hora de sacar conclusiones no se cumple con ninguna de las premisas y se propone un modelo complicado de gestionar", ha añadido la consellera.

"No es un avance sino una involución. No es acertado y lamentamos que este análisis no haya permitido avanzar hacia el Estado de Autonomías y de Bienestar. Desde Baleares consideramos la propuesta inaceptable", ha sentenciado.

Sin embargo, Cladera ha considerado "positivo" que el Gobierno iniciara el proceso de reforma de financiación, puesto que se trata de "una pieza clave" y ha agradecido al economista Guillem López Casasnovas en su labor de representación de las Islas en el Comité.

"No podemos dar nada por perdido, el Comité de expertos hace un propuesta pero no es definitiva. No es una propuesta que el Gobierno se haya hecho suya", ha señalado la consellera, quien ha asegurado que "queda trabajo por hacer" aunque ha reconocido que con la línea que lleva el Gobierno es "difícil" defender la postura de Baleares.

Asimismo, ha indicado que todavía está abierta la posibilidad de que la reforma se lleve a cabo durante la presente legislatura aunque ha recalcado que depende de la voluntad del Gobierno y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

FALTA DE TRANSPARENCIA Y CLARIDAD

Por su parte, López Casasnovas ha opinado que "las cosas que nacen tuertas son difíciles de enderezar", en relación a la gran cantidad de disfuncionalidades que se pretendían arreglar y sobre las altas expectativas que se habían generado.

El economista, quien ha defendido desde un principio que se abra una mayor capacidad fiscal para las autonomías, ha trasladado su decepción al considerar el informe una "oportunidad perdida" y ha instado en la necesidad de actuar con mayor "transparencia y claridad" por parte del Estado.

"No sabemos cómo será para Baleares debido a la discrecionalidad del Estado continua. Sabemos sin saber cómo repercutirá a las Islas y eso demuestra que es poco transparente", ha dicho.

El experto ha asegurado que con la propuesta salen beneficiadas Galicia, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura.

Igualmente, ha incidido en la necesidad de que la negociación no se plantee desde colores de partidos políticos sino en función de los territorios. "La reforma es una oportunidad para avanzar en el estado de autonomías y no se tiene que mirar en términos de colores, que no reflejan las necesidades de cada comunidad autónoma", ha añadido.