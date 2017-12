El Gobierno vasco separa la negociación de transferencias de la de Presupuestos

El portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha dicho hoy que hay que "disociar" la negociación de las transferencias pendientes, entre los ejecutivos central y regional, de la de los Presupuestos del Estado para 2018, con el PNV.

En declaraciones en Onda Cero, Erkoreka ha repetido que no hay novedad respecto a los Presupuestos del Estado 2018, que el Gobierno todavía no ha presentado: "no tenemos noticia del proyecto, y por lo que nos cuentan nuestros compañeros del PNV en Madrid, ni se habla. Ya se verá, es el Gobierno central el que debe decidir cuándo presenta el proyecto".

Para Erkoreka, con independencia de que haya presupuestos en España y se negocie con el PNV, el año que viene "tienen que producirse acuerdos en torno a las transferencias pendientes". Las dos principales reclamaciones vascas son la transferencia de la Seguridad Social y la de las prisiones, pero, de momento, no hay negociaciones.

"Hay que cumplir el Estatuto de Gernika. Los acuerdos sobre las transferencias se tienen que producir, y hay que disociarlo de las tácticas presupuestarias. Tenemos los expedientes preparados para encarar cualquier conversación que haga efectivas las transferencias. El Ministerio tiene nuestros documentos, cuál es la hoja de ruta", ha explicado Erkoreka.

También ha opinado hoy sobre una posible negociación presupuestaria el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, quien ha insistido en la necesidad de un "cambio de actitud" del Partido Popular en Cataluña para poder llegar a acuerdos sobre los Presupuestos del Estado para 2018.

"No es solo cuestión de que decaiga el 155, eso es solo una muestra. En tanto en cuanto no cambie su actitud, nosotros no tenemos nada que decir ni hacer", ha afirmado Bildarratz en una entrevista en Onda Vasca.