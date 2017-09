Dinero

http://www.teinteresa.es/dinero/Gobierno-presentar-PGE-acelerar-Cortes_0_1877812736.html

El Gobierno no descarta presentar los PGE "en dos, tres semanas", acelerar en las Cortes y evitar la prórroga

El Gobierno no descarta presentar "en dos o tres semanas" un proyecto de Presupuestos Generales para 2018 y acelerar su tramitación en el Congreso y el Senado para con idea de que se no sea preciso prorrogar las cuentas de 2017 por no llegar a tiempo al 31 de diciembre.