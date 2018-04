El Gobierno valora que los partidos negocien los PGE y dice que el único límite es el techo de gasto

Así lo ha señalado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el PNV haya decidido no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, aunque haya advertido de que no está asegurado su voto contra las enmiendas devolución, cuyo plaza para presentarse finaliza este viernes.

Méndez de Vigo ha dicho que el Gobierno valora "positivamente" que los partidos se sienten a negociar y se alcancen acuerdos, y ha defendido que el Ejecutivo ha "demostrado" desde el inicio de la legislatura que busca el diálogo porque "es el mandato que ha recibido de los españoles".

De esta forma, ha afirmado que este año el Gobierno va a hacer "lo que hizo el año pasado", lo que pasa por buscar acuerdos hasta lograr la suma que permita la aprobación de los PGE, ya que "son positivos para la gente, beneficiosos para todos y no perjudican a nadie".

"El Gobierno es consciente de que el Grupo Popular tiene 135 diputados en el Congreso y por tanto tiene que buscar acuerdos en todo momento.

Lo estamos haciendo", ha remarcado Méndez de Vigo, tras recordar que los Presupuestos de 2017 se tramitaron en la misma época y fue necesario el acuerdo de siete formaciones (PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias).

APELA A LA "RESPONSABILIDAD" FRENTE AL "NO ES NO"

En esta línea, ha vuelto a apelar a la "responsabilidad" de los partidos políticos, y ha criticado la creación de "coaliciones negativas para ir contra el Gobierno" que "no llevan a ningún lado y no benefician a la gente".

Preguntado sobre la posibilidad de que el PSOE contribuya a la aprobación de los Presupuestos durante la tramitación de las secciones de las nuevas cuentas, Méndez de Vigo ha dicho que con "el que está dispuesto a negociar y negocia, se producen cambios". "Solo hay un límite, el techo de gasto.

Dentro del límite del techo de gasto claro que se pueden acordar cosas", ha afirmado Méndez de Vigo, quien ha recalcado que los partidos que van a apoyar los Presupuestos negociarán partidas. Por ello, considera que "no tiene mucho sentido decir no desde el principio (a los Presupuestos) y negarse a mejorar los PGE", ya que conllevan un gasto social del 56%.

"Se pueden mejorar contando con el apoyo de aquellos que al final van a votar que sí. Aquellos que desde el principio dicen que no, son ellos mismos los que se descartan de toda negociación", ha enfatizado. "No es no, no es una buena política; sí es sí, es una buena política que beneficia a mucha gente", ha agregado.

El portavoz del Gobierno ha dicho que con el debate de enmiendas a la totalidad de esta semana se sabrá los grupos que están a favor de seguir en la línea de unos Presupuestos de mayor gasto social y trasladar el crecimiento a "todas la familias", frente a los que se oponen a los mismos.

Además, ha negado que la postura del PNV sobre los PGE se deba a una posible cesión de las competencias de prisiones, y ha aclarado que la negociación versa solo sobre "partidas presupuestarias", ya que las cuentas requieren el apoyo mayoritario de la Cámara, incluido el PNV y "otros partidos". "Buscamos ese acuerdo en base a las bondades de los PGE, que creemos que las tiene y mucha", ha añadido.