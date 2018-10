El Gobierno confirma que no puede reformar la financiación autonómica por falta de tiempo y elecciones en 2019

"Desde el primer minuto dijimos que en esta legislatura no habría posibilidad de sacar adelante el modelo de financiación autonómica", ha contestado Calvo cuando la portavoz adjunta de Ciudadanos en la Cámara Baja Melisa Rodríguez le ha preguntado cuándo se va a llevar a cabo esa reforma.

Rodríguez, que ha criticado la "falta de coordinación" del Ejecutivo, le ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo al llegar al cargo que no iba a tardar en convocar elecciones generales, y en ese caso entendía que no diese tiempo a modificar el sistema de financiación.

Pero "ahora que sabemos que el señor Sánchez va a estar hasta 2832 atrincherado en La Moncloa, digo yo que algo de tiempo va a haber", ha añadido, reprochando a la vicepresidenta que los socialistas solo se pongan de acuerdo, entre ellos y con el PP, para "dar privilegios a una comunidad autónoma por encima de otras" --en este caso Euskadi--, al pactar "el cuponazo vasco y el cuponazo eléctrico", mientras dejan esperando a los andaluces, los valencianos o los canarios.

CALVO VE A CIUDADANOS DESUBICADO

Tras insistir en que no da tiempo a alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la financiación porque en breve se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas, Calvo ha dicho a Rodríguez que a Ciudadanos no le preocupa realmente este asunto y que su problema es que "no se ha sabido ubicar" en el escenario político desde que gobierna Pedro Sánchez.

"No están en la realidad, han perdido el pie desde la moción de censura" a Mariano Rajoy y "ahora no saben cuál es su sitio", ha afirmado después de que la diputada de la formación naranja acusara al Ejecutivo de no saber gestionar "los egos y la soberbia" de sus miembros y de "cambiar de opinión" sobre la necesidad de reformar la financiación autonómica.