Gobierno Vasco seguirá trabajando por un pacto de transferencias "posible y deseable" porque la negociación no está rota

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha señalado que el Ejecutivo seguirá trabajando por un acuerdo de transferencias "posible y deseable" ya que, según ha subrayado, la "negociación no está rota" de tal forma que "ningún gobierno ha dado por canceladas y rotas las conversaciones".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Erkoreka se ha referido al hecho de que este jueves haya concluido sin acuerdo la tercera jornada de negociación de las transferencias en materia de productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones derivadas de procedimientos de ERE, seguro escolar, y la autopista AP-68.

Erkoreka ha destacado que, tras trabajar "intensamente durante estos días", aun no se ha producido un acuerdo entre gobiernos y ha advertido de que el caso de Euskadi es "singular", es por ello que cada transferencia es un "trabajo de artesanía". "Se trabaja una a una porque no puede aplicarse un troquel como al resto de autonomías", ha señalado.

Asimismo, el consejero ha aclarado que ha sido el ámbito económico lo que no ha permitido que todavía haya acuerdo, puesto que Euskadi tiene una condición especial que no tienen otras autonomías, el Concierto Económico. "Esto explica que en este caso la consecución de acuerdos entrañe más dificultad", ha reconocido.

"Queremos cerrar las transferencias siguiendo el modelo económico-financiero que hemos aplicado siempre, la última vez, hace pocos meses", ha añadido. En este sentido, Erkoreka ha remarcado que el Gobierno Vasco va a seguir trabajando por el acuerdo, que es "posible y deseable".

"La negociación no está rota. Ningún gobierno ha dado por canceladas y rotas las conversaciones y estaremos esperando la ocasión para retomarlas. Nosotros estamos empeñados por la tarea", ha argumentado.

Según ha detallado, en los últimos días se ha avanzado "mucho" y se han "aproximado posiciones en la parte jurídica, en el sentido de la transferencia, en el sentido de funciones y competencias pero no tanto en la parte económica financiera".

"El Gobierno Vasco defiende la misma posición que en los últimos 30 años. Con la misma concepción del régimen concertado y aplicación de los mismos modelos. No hemos encontrado correspondencia por el Gobierno central. Es por ello que no ha sido posible un acuerdo pero el Gobierno Vasco no está en campaña electoral y seguiremos dispuestos, si hay interlocutor, en trabajar y aproximar posiciones", ha señalado, para añadir que, por ello, "el acuerdo debería ser posible".

CAMPAÑA ELECTORAL

Respecto a si la campaña electoral ha influido en la negociación, Erkoreka ha destacado que para el Gobierno vasco la actitud ha sido ajena a la cita electoral. "Nuestro planteamiento y el que hemos defendido en las ponencias técnicas ha sido el mismo. Si el Gobierno central se ha visto alterado o no, si ha visto alterado su comportamiento por la proximidad de las elecciones no lo puedo asegurar", ha añadido.

Asimismo, ha advertido de que si hay o no voluntad es algo que solo pueden expresar desde el Gobierno central. "Lo que puedo constatar es que el criterio del Gobierno Vasco en los últimos 30 años es lo que defendemos en esta negociación y encuentran dificultades de acogida por el Gobierno central. Si hay oculta una falta de voluntad o no, yo no lo puedo valorar", ha añadido.

Además, ha confirmado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hablado en los últimos días con el presidente del Gobierno y ha habido "interlocución a muchos niveles". Por último, ha incidido en que "ahora mismo, este fin de semana" están dispuestos a reunirse". "No vamos a atenazarnos fijándonos fechas que igual no se cumplen", ha añadido.