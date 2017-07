El Gobierno Vasco reitera que es necesario acometer una subida "general" de los salarios

El consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha reiterado este jueves que la "clara" mejora de la economía vasca confirma la conveniencia de una subida "general" de los salarios en Euskadi, aunque las "dificultades" que atraviesan determinadas empresas impida aplicar un incremento "universal" de los sueldos que perciben los trabajadores.

Azpiazu ha lanzado este mensaje tras la presentación de los resultados de las cuentas trimestrales del Eustat, que indican que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma Vasca registró en ese periodo un crecimiento interanual del 2,9%.

Aunque ha descartado caer en el "triunfalismo", el consejero ha destacado que la economía evoluciona "claramente por encima del escenario previsto", lo que, probablemente, llevará al Gobierno a realizar la tercera revisión al alza de sus estimaciones en lo que va de año.

Azpiazu ha anunciado que "todo apunta" a que la previsión de crecimiento para este año --que en la actualidad se sitúa en el 2,7%-- se elevará "hasta una cifra cercana al 3%".

SIN "POLEMIZAR"

En este contexto, ha reiterado sus reflexiones en torno a la "conveniencia" de iniciar un proceso de recuperación salarial. En referencia a las objeciones que han expresado en los últimos tiempos algunas organizaciones patronales frente a los mensajes de este tipo que se han lanzado desde las instituciones públicas, el consejero ha reconocido que, "a veces, se ha creado polémica en torno al carácter general de la subida salarial".

El responsable autonómico de Hacienda ha asegurado que no pretende "polemizar" en torno a este asunto. No obstante, ha subrayado que "es claro que una subida salarial no tiene que ser universal", ya que hay empresas en "dificultades" y con situaciones "muy diferentes" respecto a las demás, aunque dicho incremento de salarios sí tiene que ser "general".