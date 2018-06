El Gobierno de Sánchez tiene una capacidad "limitada" de "cambiar las prioridades políticas", según Allianz

"Dado que unas nuevas elecciones no se pueden descartar, ya que el Gobierno en minoría se encontrará en terreno inestable, hay una alta probabilidad de que el nuevo Ejecutivo esté liderado por un partido no populista, a diferencia de Italia", ha apuntado la estratega de inversión de Allianz, Ann-Katrin Petersen.

La firma ha destacado que las encuestas ponen a Podemos en cuarta posición, mientras que Ciudadanos las lidera por delante del PSOE y del PP. "En el caso de nuevas elecciones, Ciudadanos parece abierto a unir fuerzas con el PSOE o el PP para tener un Gobierno más estable", ha destacado.

No obstante, Allianz ha advertido de que la conflictividad en Cataluña "no se va a resolver de forma inmediata". Petersen, no obstante, ha señalado que las "preocupaciones del mercado" por una posible independencia de Cataluña se han "calmado", aunque la "incertidumbre política" sigue sobre la mesa.

En relación con la economía española, Allianz ha estimado que el crecimiento del consumo privado se va a ralentizar según se "modere" la creación de empleo.