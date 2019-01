El Gobierno lleva al Congreso ocho decretos ley sin tener apoyo de Unidos Podemos en tres de ellos

El Gobierno de Pedro Sánchez somete a votación este martes en el Pleno del Congreso ocho decretos ley y no cuenta con el apoyo de Unidos Podemos para la convalidación de, al menos, tres de ellos, lo que le obliga a buscar la complicidad de Ciudadanos, pero también del PP si quiere evitar que sean derogados.

Y es que los de Pablo Iglesias buscarán tumbar, si nada cambia, al menos dos de los últimos decretos ley aprobados por el Gobierno en diciembre, el de los cambios en el mercado del alquiler y otro para trasponer directivas comunitarias en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados.

Si en el primero de ellos exigen un nuevo decreto para fijar un mecanismo que permita a las entidades locales actuar ante el alza de los precios del alquiler, tal y como habían pactado en el acuerdo presupuestario, en el segundo caso se oponen a la liberalización prevista del transporte ferroviario, pues en ese decreto se fija para diciembre de 2020 el fin del monopolio de Renfe en este sector.

Esta posición hace que al Gobierno no le baste el apoyo de las formaciones minoritarias, tal y como había comenzado a sondear en el caso de Ciudadanos, PDeCAT, Esquerra Republicana y Compromís para el decreto del alquiler, sino que tenga que contar con el PP, al menos para conseguir su abstención.

EL DECRETO DE VIVIENDA SIGUE EN PELIGRO

En el caso de los alquileres, los 'populares' ya anunciaron que buscarían tumbarlo desde el mismo día que fue aprobado, e incluso propusieron una redacción alternativa a través de otra iniciativa legislativa, en su enmienda a la totalidad a la ley de emergencia habitacional de la PAH.

Con ella proponían revertir los cambios introducidos por el Gobierno en el alquiler, volviendo a los tres años de duración mínima. De hecho, defendieron tal enmienda como una oposición tanto a la ley de la PAH como al decreto del alquiler. Sin embargo, fuentes 'populares' se decantan por no anticipar la posición del partido ante este decreto, al menos por ahora.

La posición del PP es determinante en el decreto de los alquileres, pues la Plataforma Antidesahucios, próxima a Unidos Podemos, mantiene una oposición frontal y de hecho ha convocado manifestaciones este lunes en toda España, una de ellas ante la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

Pero el de alquileres no es el único decreto para el que el Gobierno no podrá contar con Unidos Podemos, ya que esta semana el grupo confederal confirmó que no apoyaría el decreto que contiene la subida de pensiones por incluir un recorte en la prestación por incapacidad permanente total.

Ante este decreto, que contiene una subida de pensiones del 1,6% en las generales y del 3% en las mínimas, así como cambios en el sistema de cotización de autónomos y de trabajadores del Régimen General, el grupo confederal opta por abstenerse.

TAMBIÉN ESTÁ EN EL AIRE EL DECRETO DE LAS CUENCAS MINERAS

A estos tres decretos habría que sumar un cuarto, el referido a las ayudas en las comarcas mineras y que formaliza el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal de la minería, para el cual el grupo confederal negocia varias medidas complementarias con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Unidos Podemos no descarta incluso votar en contra, según han informado a Europa Press fuentes de este grupo, que ya criticó por insuficientes las ayudas contempladas en ese acuerdo para asegurar una transición ecológica ante el cierre de las minas y que se dejara fuera de las bajas incentivadas y las prejubilaciones a trabajadores subcontratados.

Además de los ya mencionados, el Congreso también deberá validar otros cuatro decretos ley aprobados en los Consejos de Ministros de los días 14, 21 y 28 de diciembre. Entre ellos no se encuentra la subida del salario mínimo a 900 euros, pues esta medida se aprobó a través de un decreto, que no necesita convalidación.

Entre las medidas contenidas en los decretos ley está la subida de sueldos de los empleados públicos en 2019, la devolución del IRPF de las prestaciones por paternidad y maternidad a empleados públicos y actualización de los valores catastrales, la ampliación de competencias del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en supervisión macroprudencial y medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.