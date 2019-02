La Generalitat estudiará recuperar licencias VTC de plataformas que salgan de Cataluña, aunque lo ve difícil

El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, estudiará como recuperar licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de plataformas que dejen de operar en Cataluña a raíz de la entrada en vigor del decreto del Govern.

En una atención a los periodistas, ha declarado este viernes que, si bien plataformas digitales como Uber y Cabify han anunciado que se van, "las VTC se quedan" y otras empresas seguirán prestando el servicio.

"Hay vida más allá de Uber y Cabify", y ha apostado por recuperar licencias VTC con el fin de ponerlas al mercado en condiciones de concurso para que las puedan obtener otras compañías dispuestas a operar de acuerdo con el decreto, que ha entrado en vigor este viernes.

"Lo que estudiaremos como Govern es la manera de que no nos secuestren licencias VTC, es decir, que empresas que han manifestado la voluntad de no operar en Cataluña no se queden con estas licencias", aunque ha admitido que es complejo jurídicamente.

Y se ha opuesto a que se retengan licencias "de manera casi especulativa", porque esto restaría capacidad en la movilidad de Barcelona y su área metropolitana.

Calvet ha argumentado que "las VTC son transporte público y las licencias son una concesión del Govern".

"ESTO NO ES LA SELVA"

También ha asegurado que el Govern quiere que Barcelona y Cataluña sean territorios asociados al emprendimiento y a la economía digital pero que, a la vez, quieren que su prosperidad no esté "basada en la desregulación de un mundo como la movilidad" ni en la competencia desleal ni la precariedad laboral.

"Esto no es la selva. Si algunas empresas pretendían que se liberalizara la movilidad de manera descarnada, en muchas ocasiones en detrimento de la calidad laboral de sus trabajadores, han encontrado a un Govern que gobierna y que toma decisiones, y, por lo tanto, regula", ha dicho.

Además, ha creado un grupo de trabajo entre las consejerías de Trabajo, Territorio, Políticas Digitales, Economía y Empresa para supervisar el desarrollo del decreto y la eventual indefensión de los trabajadores ante posibles ERE de plataformas VTC.

AÚN NO LE CONSTAN ERES

"Lamentamos que estas empresas hayan anunciado ya despidos de sus trabajadores, porque creemos que es una falta de responsabilidad social corporativa grave", y aún no le consta la presentación de ningún ERE.

Ha terminado mostrando su voluntad de avanzar en los trabajos para la aprobación de una ley integral del servicio de transporte de viajeros en turismos y ha dicho que sigue contando con el sector de las VTC para "dialogar" en la elaboración de esta norma.