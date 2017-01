La Generalitat negociará las enmiendas de la CUP pero no aclara si contempla subir impuestos

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que el Govern no he tenido tiempo de valorar las enmiendas presentadas por los 'cupaires', y se ha escudado en que, aunque la CUP anunció las enmiendas este lunes, no las han presentado en rueda de prensa hasta este martes.

"Estamos en período de negociación y con la mejor de las voluntades para que esto salga adelante. Estamos convencidos de que todo el mundo será responsable y estos Presupuestos llegarán a ver la luz", ha concluido la portavoz.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)