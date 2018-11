Garamendi pide al Gobierno que "ponga en orden" la Ley de Morosidad, el principal problema de las pymes

Garamendi también le ha transmitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es necesario trabajar en la unidad de mercado y evitar tantas trabas y papeles administrativos, porque permitirá a todos trabajar mejor.

Así lo ha señalado Garamendi en la que ha sido su última gala de entrega de los premios Cepyme al mando de la patronal de las pymes, ya que, previsiblemente, el próximo 21 de noviembre Garamendi tomará el relevo de Juan Rosell en la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Durante el acto de clausura de la V Edición de la entrega de los premios Cepyme, que ha contado con la presencia de Pedro Sánchez, Garamendi ha agradecido a Rosell los ocho años que han compartido juntos y la labor que ha hecho en la patronal. "Me voy del escaño, pero no me voy, porque soy uno de los vuestros", ha transmitido Garamendi a todas las pymes de España.

En esta línea, ha afirmado que "por primera vez un empresario pyme va a ser presidente de todos los empresarios de España y no van a mandar las grandes ni las medianas empresas, sino que van a mandar los empresarios con cara y ojos que conforman el empresariado español".

En su discurso, el presidente saliente de Cepyme ha agradecido a los patrocinadores y a las más de 500 empresas que se han acudido a esta V Edición de los premios Cepyme. "Nos sentimos orgullosos del país que tenemos y de las empresas", ha afirmado, tras recordar que el 75% del empleo lo generan las pymes y tras apuntar que también generan el 65% del PIB español.

El acto ha contado con la presencia, además del presidente del Gobierno; de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y de la ministra de Industria, Comercia y Turismo, Reyes Maroto. También han estado presentes el consejero delegado del Banco Santander, Rami Aboukhair, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, entre otros.

En la edición de este año han sido galardonadas las pymes MG Atelier, Masaltos.com, Grupo Health Time, Zeus, Walkerpack MPL, Taller Digital Universidad de Alicante, Worldwide Fishing Company, CerTestBiotec, Grupo Carinsa, ASTI Technologies Group y ASTI Mobile Robotics.