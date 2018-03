GUINDOS PIDE “NO DAÑAR” LA TENDENCIA ACTUAL DE LA ECONOMÍA “CON OCURRENCIAS”

El exministro de Economía Luis de Guindos destaca la necesidad de “no dañar” la tendencia actual de la economía española “con ocurrencias”. Así lo indica quien será vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) desde el próximo 1 de junio en una entrevista en ‘Actualidad Económica’ recogida por Servimedia.



El exministro explica que todos los países europeos se han beneficiado de los vientos de cola derivados de las medidas impulsadas desde las instituciones de la UE, pero agrega que si España es la economía que más ha crecido se debe a las reformas sin “parangón” que ha impulsado.

Por ello, subraya que “únicamente perseverando en ese camino se mantendrá el crecimiento económico, del que en última instancia dependen los salarios, el empleo y el Estado de bienestar”.

Respecto a lo que queda por hacer, De Guindos expone que “lo primero es procurar no dañar la tendencia actual con ocurrencias, no meternos goles en propia puerta”. Luego, añade, hay que continuar con la consolidación del sector público, por lo que es “esencial” que el déficit público se sitúe por debajo del 3%.

A ello se une que habría que “privatizar Bankia lo antes posible”, ya que considera que eso “inspirará confianza entre los inversores internacionales”. “Se trata de reformas de naturaleza distinta a las que llevamos a cabo en 2012, como el rescate bancario”, añade.

PENSIONES

Preguntado por las pensiones, el extitular de Economía pide un “análisis sosegado”, que “discrimine para empezar los aspectos coyunturales”, e indica que el déficit del sistema y el “vaciado” del Fondo de Reserva “han sido consecuencia de la crisis”.

Además, defiende que lo primero que hay que hacer es crecer para que haya más cotizantes, y luego está la cuestión estructural de la demografía. “La sostenibilidad del sistema requiere nuevas iniciativas, y no siempre populares”, subraya.

En todo caso, reconoce que la cuestión de ligar la subida de las pensiones al IPC “se puede mirar”, aunque “no es la cuestión fundamental” y, en todo caso, debería abordarse dentro del Pacto de Toledo.

De esta manera, pide evitar la “tentación” de volver a abordar el tema de las pensiones para sacar “rédito” político a corto plazo. Con ella, afirma, se haría un “flaco favor a los pensionistas a los que supuestamente se pretende ayudar”.

De Guindos justifica el ‘rescate bancario’ y los recursos destinados, ya que sin ello “la recesión habría sido mucho más profunda y los depositantes se habrían quedado sin una parte de su dinero, lo cual no habría sido ni justo ni eficiente”.



