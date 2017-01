GUINDOS VE "BIEN" EL PROCEDIMIENTO EXPRÉS DE BANKIA Y BMN PORQUE SUS GESTORES SON “ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTES”

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró hoy que la decisión de Bankia y BMN de poner en marcha un procedimiento exprés para la devolución de las cláusulas suelo a los hipotecados es positiva y forma parte de la autonomía e independencia de sus gestores.

“No tengo nada que decir, a pesar de que el Gobierno tiene el 65% de Bankia y BMN, pero son decisiones de sus gestores, que son absolutamente autónomos y absolutamente independientes”, afirmó el ministro en declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados.

Para el titular de Economía, la decisión de estas dos entidades nacionalizadas de devolver a sus clientes el dinero cobrado indebidamente estas cláusulas está “bien” y es una de las “alternativas” que recoge el real decreto ley. “Si ellos consideran que dentro del marco del decreto ley del Gobierno esa es una posibilidad, pues yo no tengo lo más mínimo que decir”, precisó.

Preguntado sobre si esta decisión debería ser seguida por el resto de entidades afectadas, el ministro subrayó que “no soy nadie para entrar en este tipo de cuestiones, porque el Gobierno ha establecido el marco y un procedimiento”.

Según De Guindos, Bankia y BMN han aprovechado ese procedimiento y han realizado una serie de planteamientos “dentro de la autonomía que tienen” y reiteró que se trata de una decisión de sus gestores “y yo tampoco sacaría ningún tipo de conclusión ni derivada adicional para terceros”.

“Me parece bien (el procedimiento de Bankia y BMN), como respeto siempre las decisiones que toman los gestores”, incidió De Guindos, para apuntar que la obligación del Gobierno es que la entidad tenga “los mejores gestores posibles, que lo hagan lo mejor posible y que generen el mayor valor posible y ellos han considerado que eso es lo mejor, pues no tengo nada que decir”.

FUSIÓN BANKIA-BMN

Por otro lado, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados, el ministro subrayó que el Gobierno trabaja en la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero, "con el avance de la privatización de las entidades todavía nacionalizadas".

Según recordó, España dispone de dos años para la desinversión del Estado en Bankia y en BMN, donde manteniendo una participación aproximada del 65%.

Las alternativas son vender las dos entidades de forma individual o bien llevar a cabo la venta de una entidad combinada, resultado de la fusión de Bankia y BMN.

Esta última estrategia, señaló el ministro, "aparte de tener sentido industrial, tiene un indudable interés, ya que permitiría al Frob apropiarse de dos tercios de las sinergias originadas por dicha operación".

El Frob inició los trabajos para valorar la mejor alternativa desde el punto de vista del interés del contribuyente y "ha abierto un proceso para evaluar el interés del mercado por BMN, y se ha dado un plazo para recibir ofertas por la entidad".

"Hemos pasado de tener un sistema financiero que generaba desconfianza para los inversores internacionales y a los propios depositantes a un sistema donde los bancos españoles ya no sólo no generan dudas, sino que están contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno", finalizó.

