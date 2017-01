COPAGO. GUINDOS INSISTE EN QUE UNA SUBIDA "NO ESTÁ ENCIMA DE LA MESA", AUNQUE SE HA ABIERTO UNA "REFLEXIÓN"

Google Plus

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró hoy que lo que el Gobierno ha hecho ha sido abrir un "periodo de reflexión" en relación con el copago de los medicamentos, si bien no se ha adoptado decisión alguna.

En declaraciones a la prensa antes de su intervención en el foro 'Spain Investors Day', el ministro se limitó a apuntar que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ya ha "clarificado" suficientemente esta cuestión.

"No está encima de la mesa y no está en la agenda del Gobierno (una revisión de los tramos del copago de los pensionistas)", insistió De Guindos.

Por ello, dijo que lo que el Ministerio de Sanidad ha hecho ha sido "abrir un periodo de reflexión" en relación con esta cuestión.

