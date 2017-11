GUINDOS COMPARECE HOY EN EL CONGRESO PARA INFORMAR DEL PLAN PRESUPUESTARIO DE 2018

Google Plus

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparece hoy en el Congreso de los Diputados para informar sobre el Plan Presupuestario 2018.

Guindos acudirá este miércoles a las 17.00 horas a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Baja, donde informará, a petición propia, sobre la evolución de la situación económica de España y, en particular, sobre el Plan Presupuestario.

Por otra parte, a petición del PSOE, Guindos dará explicaciones sobre el escenario macroeconómico y la orientación de la política fiscal contenida en el Plan Presupuestario.

El Gobierno de Mariano Rajoy envió el pasado 16 de octubre a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de España correspondiente a 2018, en el que prevé alzas del PIB del 3,1% este 2017 y del 2,3% el año que viene.

El Ejecutivo ha recortado la previsión para 2018 como consecuencia de la incertidumbre por la crisis independentista en Cataluña.

Esta situación y la imposibilidad, por el momento, de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 afectarán también al objetivo de déficit público, que el Gobierno ha reconocido se desviará una décima el año que viene, hasta el 2,3%, si no se toman medidas.

No obstante, en el documento se explica que “es intención del Gobierno” presentar los PGE “tan pronto la situación lo permita”.

