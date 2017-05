GUINDOS ASEGURA QUE NO SE VA A INYECTAR DINERO PÚBLICO EN BANCO POPULAR

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó hoy que el Gobierno “no tiene ninguna previsión de inyectar recursos públicos” en Banco Popular.

En un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el ministro se pronunciaba así al ser preguntado por la situación de Banco Popular y por la posibilidad de una operación corporativa con otra entidad.

De Guindos señaló que no le corresponde a él hablar de entidades concretas, para agregar que ni el Gobierno ni el Ministerio de Economía tienen inspectores y que el Popular está supervisado por el Banco Central Europeo (BCE).

“Cuando le he preguntado al Banco de España, que es el hilo de conexión con el supervisor único, lo que dice es que su nivel de capital está por encima de los niveles regulatorios mínimos”, dijo el ministro, quien aseguró que está afirmación “es lo que me dice continuamente”.

Según el responsable de Economía, “Banco Popular tiene una parte de negocio tradicional que es muy buena, especialmente con las pymes”, aunque tiene “una exposición al sector inmobiliario superior a la media del sector”.

Además, indicó que “tienen un nuevo equipo y unos accionistas privados”, para añadir que “independientemente de lo que es la regulación comunitaria, por supuesto que el Gobierno no tiene ninguna previsión de inyectar recursos públicos”.

Por otra parte, De Guindos recordó que en las últimas pruebas de resistencia que se hicieron en el sistema financiero español, “el conjunto de la banca española salió muy bien, incluido el Popular”.

En este sentido, el titular de Economía expuso que incluso en un escenario “terrorífico” el Banco Popular “pasó el examen”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso