GUINDOS DICE QUE EL ACUERDO CON LOS PARTIDOS SOBRE LAS CLÁUSULAS SUELO ES “BASTANTE AMPLIO”

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró hoy que el acuerdo que finalmente ha cerrado el Gobierno con PSOE y Ciudadanos en relación con las cláusulas suelo es “bastante amplio”.

Según indicó el ministro a la prensa en el marco del Foro de Davos, este acuerdo se ha estado negociando con los principales grupos parlamentarios y “las líneas generales ya las tenemos y se trata de un acuerdo bastante amplio”.

El objetivo es poner en marcha un procedimiento extrajudicial para que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar el dinero indebidamente cobrado por los bancos en un plazo no superior a los tres meses.

De Guindos reiteró que este instrumento no anula el recurso a la justicia ordinaria, si bien este procedimiento asegura la gratuidad del proceso y permite reducir los plazos para una solución. Además, la intención del Ejecutivo es evitar que los juzgados continúen colapsándose.

Por último, el ministro afirmó que lo importante es definir las cantidades indebidamente cobradas y, a partir de ahí, clientes y banco tendrán que ponerse de acuerdo. “El Gobierno sólo puede establecer el cauce y que sea mucho más sencillo y mucho más rápido y el Gobierno no se puede meter entremedias”.

