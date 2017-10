CATALUÑA. LA MESA DEL TURISMO ALERTA DE LAS “GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS” PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PROCESO DE SECESIÓN

La Mesa del Turismo alertó este jueves sobre las “gravísimas consecuencias” que pueden derivarse para la actividad turística, no sólo en Cataluña sino en todo el conjunto del turismo en España, ante la evolución del proceso de secesión que promueve el Gobierno de Cataluña y la probable declaración unilateral de independencia.

Así se expresa este 'lobby' en una nota de prensa en la que recuerda que el turismo es una actividad que supone el 12% del PIB y el 14% del empleo nacional.

A este respecto, lamenta que la situación de inestabilidad social, con las frecuentes movilizaciones callejeras que cada vez más derivan en actividades no pacíficas, y que son recogidas profusamente por los medios de comunicación y amplificadas por los medios sociales, traslada a los potenciales viajeros una imagen de inseguridad de la que ya alertan los 'avisos de viaje' de los ministerios de Asuntos Exteriores de los principales mercados emisores.

Además, alerta de que esta situación es previsible que afecte aún más a los mercados lejanos, en los que Barcelona ha sabido conseguir un éxito notable, con el incremento de nuevos vuelos directos al aeropuerto de El Prat.

También advierte de que el efecto de esta amenaza se proyectará no sólo a Cataluña, sino a toda España, ya que el viajero de turismo cultural de mercados lejanos no visita un solo destino, sino que incluye en su plan Barcelona, Madrid, Granada y otros destinos españoles.

Asimismo, en el caso del turismo de reuniones explica que es uno de los más afectados, ya que el organizador de congresos y convenciones, al asumir un riesgo no sólo personal sino corporativo y colectivo, es especialmente sensible al riesgo en el destino. Por último, muestra su preocupación por el turismo de cruceros, del que Barcelona es el principal puerto de cabecera del Mediterráneo.

A estas consideraciones sobre los efectos en la afluencia turística, añade el impacto negativo del proceso de independencia en la propia actividad de las empresas turísticas.

“Si ahora se está analizando cómo hacer frente a la amenaza para el tráfico aéreo entre el Reino Unido y la Unión Europea por el 'Brexit' y la consiguiente ruptura del cielo único europeo, lo mismo ocurriría con la independencia de Cataluña, que quedaría excluida de este espacio común”, explica.

En la misma línea, considera que las inversiones en activos turísticos (hoteles, restaurantes o parques de atracciones) quedarían negativamente afectadas al quedar fuera del ámbito financiero del euro y del marco del Banco Central Europeo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso