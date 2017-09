LAS GRANDES CONSTRUCTORAS PIDEN EN EL CONGRESO UN PACTO NACIONAL POR LAS INFRAESTRUCTURAS

Google Plus

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Autopistas (Seopan), Julián Núñez, pidió este jueves en el Congreso de los Diputados que los grupos políticos alcancen “un acuerdo nacional sobre infraestructuras” que deje que la obra pública sea “ajena al ciclo electoral”.

Así se expresó Núñez en una comparecencia en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja, donde presentó su visión sobre el estado de las infraestructuras en el país.

A este respecto, apuntó que “la provisión eficiente de infraestructuras es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo”, especialmente en un país como España, por el peso que tienen el turismo y las exportaciones.

Por ello, lamentó que como consecuencia de la consolidación fiscal que ha afrontado el país durante los últimos años, la inversión en obra pública se ha reducido un 53%, lo que ha supuesto retroceder al nivel de hace 22 años.

Como resultado, según Núñez, España se ha situado “a la cola” de la Unión Europea en esfuerzo inversor, esfuerzo que en estos momentos representa solo el 40% del realizado por las cuatro mayores economías europeas.

“Nuestra inversión pública es muy insuficiente”, prosiguió Núñez, quien defendió que “es necesario incrementarla para no perder el tren del desarrollo y del bienestar social”.

De hecho, presentó un informe elaborado por Seopan en el que se identifican 814 actuaciones prioritarias, que suponen una inversión de 103.778 millones de euros que debería realizarse hasta 2021.

De ellas, 272 actuaciones son en infraestructuras de transporte, por un montante de 85.245 millones de euros. El resto son para el ciclo del agua y medio ambiente, por 18.533 millones.

Por otro lado, Núñez incidió en la importancia de impulsar la colaboración público-privada, ya que no será posible financiar toda la obra pública con los presupuestos del Estado y “existe un interés creciente del capital privado en invertir en infraestructuras públicas”.

En esta materia, consideró “una buena noticia” el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PEIC), presentado recientemente por el Gobierno, aunque advirtió de que la fórmula que contempla, la de pagos por disponibilidad, “tiene sus limitaciones” al depender del techo de gasto de los Presupuestos.

Por último, advirtió de que “no se puede seguir rehuyendo por más tiempo” la necesidad de que se pague por el uso de los 14.000 kilómetros de autovía libres de peaje. “Todos sabemos que no hay nada gratis, se trata de decidir quién lo paga”, concluyó Núñez, quien apuntó que el coste ronda los 10 céntimos por kilómetro.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso