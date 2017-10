GOIRIGOLZARRI: “LA EDUCACIÓN ES LA MEJOR FORMA DE LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO”

Google Plus

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó este miércoles que “la educación es la mejor forma de luchar contra el desempleo”, para agregar que “es el elemento articulador básico” de la economía y la sociedad.



En la inauguración del III Foro de la Alianza para la FP Dual, organizado conjuntamente por Bankia y la Fundación Bertelsmann, el presidente de la entidad subrayó que, en concreto, la formación profesional “es una vía excelente para la capacitación técnica” de los jóvenes.

Esta formación, indicó, “ayuda a dar respuesta a los jóvenes y a muchas personas que no están cualificadas en este momento, pero que deben incorporarse al mercado de trabajo”.

En este sentido, recordó que el 50% de nuestros parados no tienen formación secundaria y, de ellos, la mitad son parados de muy larga duración.

Goirigolzarri aseguró que “la evolución del sistema laboral precisa de una FP en la que centro y empresa colaboren estrechamente e integren metodologías de aprendizaje y competencias”. Para ello, Bankia quiere “ayudar a hacer de palanca impulsora y mediadora en esa relación necesaria, y para ello estamos trabajando”.

El responsable de Bankia puso en valor el desarrollo experimentado por la FP Dual en España durante los últimos cuatro años, en los que los alumnos inscritos y las empresas colaboradoras se multiplicaron por seis y por veinte, respectivamente.

Este crecimiento ha permitido al sistema de FP Dual contar con 24.000 alumnos inscritos y 10.000 empresas colaboradoras, cifras que, no obstante, calificó como “bajas si las comparamos con experiencias de otros países”.

Así, se mostró esperanzado en que la velocidad de crecimiento de estos parámetros “se intensifique en el futuro, puesto que lo necesitan la sociedad española y sus ciudadanos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso