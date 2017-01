GOIRIGOLZARRI DEFIENDE QUE LA BANCA PUEDE ELIMINAR COMISIONES Y SER RENTABLE

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, defendió hoy que es compatible que las entidades financieras eliminen comisiones a sus clientes y que la banca sea rentable.

Durante su intervención en un foro económico organizado por 'El Confidencial' y Pimco, Goirigolzarri respondía así a quienes sostienen que la banca tiene que cobrar más comisiones por los servicios que presta. Según el presidente de Bankia, "era evidente que había comisiones que el cliente no admitía" y "decidimos no cobrarlas".

El primer ejecutivo de la entidad recordó que el banco inició hace un año una estrategia para la eliminación de las principales comisiones a sus clientes con un impacto en las cuentas de unos 40 millones de euros anuales.

Goirigolzarri destacó que el banco tomó la decisión de "invertir" en acabar con diversas comisiones y apuntó que, "aunque es una cantidad importante, cuando se compara con el beneficio de Bankia no tiene un impacto relevante".

En este sentido, el presidente del banco añadió que, "desde luego (el impacto de estas comisiones) no son las que van a resolver el problema de la rentabilidad bancaria".

CONSOLIDACIÓN

Por otro lado, en relación con eventuales procesos de concentración en el sector financiero español, Goirigolzarri insistió en que tiene "muchísimo sentido industrial" una fusión entre Bankia y BMN.

No obstante, dijo que la decisión sobre esta operación corresponde al Frob y puntualizó que "hay que pasar de que tenga sentido industrial a que tenga sentido financiero para los accionistas".

Por último, dijo que Bankia finaliza este año su plan de reestructuración pero que es preciso contar con que "tenemos una participación del 65% del Estado y eso limita".

