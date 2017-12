UPTA PIDE AL GOBIERNO QUE MANTENGA EN 150.000 EUROS EL LÍMITE PARA TRIBUTAR POR MÓDULOS EN 2018

Google Plus

La Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) pidió este jueves al Gobierno que prorrogue antes de final de año el límite de facturación de 250.000 euros para que los autónomos puedan acogerse al sistema de módulos, ya que de no hacerlo bajaría a 150.000 el 1 de enero.



A este respecto, en un comunicado, UPTA explica que la Ley del IRPF mantenía este límite para 2016 y 2017, pero el próximo 1 de enero pasaría a 150.000 si no se prorroga por decreto ley.

La Orden Ministerial de Hacienda que regula los módulos para 2018 (sistema de declaración objetiva por la que declaran en IRPF más de 400.000 trabajadores autónomos) establece que las limitaciones para poder acceder a este sistema son las indicadas por la Ley del IRPF.

Esta Ley establece que de forma general pueden acceder a los módulos los autónomos que tengan ingresos inferiores a los 150.000 euros anuales o 75.000 si emiten facturas a empresas.

Al ser estas limitaciones muy bajas, la propia Ley a través de la disposición transitoria trigésimo segunda, establece que las magnitudes transitoriamente para 2016 y 2017 seguirán siendo de 250.000 y 125.000 respectivamente.

Al no haberse modificado la Ley del IRPF y tampoco estar prevista la aprobación por el momento de una nueva Ley de Presupuestos para 2018, este plazo transitorio termina el 1 de enero de 2018, por lo que los autónomos que facturen anualmente más que las cifras indicadas saldrán del sistema de módulos.

Esta situación afecta especialmente al sector del transporte de mercancías, sector que emite facturas habitualmente a empresas y que tienen muchos gastos vinculados a la actividad, especialmente el coste del combustible y del mantenimiento de los vehículos.



