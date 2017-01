EL GOBIERNO INVERTIRÁ 36 MILLONES EN LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HASTA 2020

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció este martes que el Gobierno invertirá 36 millones de euros en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta 2020, una iniciativa que contó con el consenso de los agentes sociales y las comunidades autónomas.

Durante la entrega de los premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas, la ministra destacó el compromiso de su Departamento con iniciativas cuyo objetivo es fomentar y consolidar la cultura preventiva, “que no sólo nos sirva para reducir los índices de siniestralidad laboral, sino también, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”.

En este sentido, Báñez informó de que en las próximas semanas el Gobierno abrirá la mesa de negociación con los interlocutores sociales para hablar de la prevención de riesgos laborales, el descenso de la siniestralidad laboral y el papel de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

“Sabemos que el Gobierno no está solo en la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo”, puso de manifiesto la titular de Empleo para instar a todas las administraciones públicas con competencias en este ámbito a ser “aliadas" en la prevención, la reducción de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Así, la ministra insistió en que uno de los objetivos será mejorar el sistema adaptándolo a las nuevas circunstancias sociolaborales porque "queremos estar preparados para construir los empleos de calidad del futuro; España no puede y no debe competir en el mundo en salarios bajos, sino que puede y debe hacerlo en talento”.

