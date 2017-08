UGT RECLAMA AL GOBIERNO QUE NO MARGINE A LOS INTERLOCUTORES SOCIALES PARA ELABORAR LOS PRESUPUESTOS

UGT considera que el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 debe atender las necesidades de las personas y reclama al Gobierno que escuche y tenga en cuenta a los interlocutores sociales en la elaboración de las cuentas del Estado.

Según señaló el sindicato este domingo en un comunicado, los PGE “deben ser una apuesta clara por la creación de empleo digno, la recuperación de los salarios, derechos y servicios públicos” y para ello reclama que el Gobierno debe superar “la marginación del diálogo social producida en procesos anteriores”.

En el mismo sentido, la central sindical informó de que iniciará un proceso de interlocución con los grupos parlamentarios del Congreso para transmitirles sus reivindicaciones sobre los PGE de 2018, centradas en impulsar el gasto público y la inversión.

En esta línea, reclamó que los PGE de 2018 deben “atender de forma prioritaria a los problemas reales de los ciudadanos de nuestro país, como el desempleo, la pobreza, o el incremento de las desigualdades” así como “acabar con el sacrificio al que se ha sometido tanto a las pensiones como a los salarios de los empleados públicos, revirtiendo la pérdida de poder adquisitivo de ambos tipos de rentas”.

En lo referente a la política fiscal, UGT señaló como necesaria una política expansiva y actuar sobre los ingresos estableciendo un marco recaudatorio “justo” que grave en mayor medida los beneficios empresariales generados por el ciclo económico y elimine las deducciones que no persigan objetivos prioritarios y medibles, así como reforzar los recursos dirigidos a la lucha contra el fraude.

SOSTENIBILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La organización sindical también destacó la importancia de hacer frente al déficit de la Seguridad Social (SS), para lo que propone liberarla “de gastos que no le corresponden”, de las políticas de incentivos “con las que se recortan sus gastos”, y permitir que no solo se financie con cotizaciones, sino también con impuestos.

En este sentido, el sindicato señaló que se podrían ahorrar 15.500 millones a la Seguridad Social, acabando así con su déficit, mediante la eliminación de las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la SS; la financiación de los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios) y no desde el propio sistema; y destopar las bases de cotización, al considerar "injusto" que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar.

Además, la organización subrayó que la mitad de los trabajadores desempleados no tienen ningún tipo de prestación, por lo que también considera esencial reflotar el sistema de protección por desempleo y mejorar sus niveles de cobertura.

