EL PSOE URGE AL GOBIERNO A INFORMAR MEJOR A LOS CIUDADANOS SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS ‘TELECOS’

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a mejorar la información que ofrece a los ciudadanos sobre la calidad del servicio que ofrecen las operadoras de telecomunicaciones.



En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, los socialistas se quejan de que “actualmente no existe, con alcance a todo el territorio, la necesaria información oficial y en tiempo real sobre los niveles de cobertura de las diferentes y los diferentes operadores. Ni el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ofrecen esta información completa y en tiempo real o actualizada”.

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital solo ofrece en su web un mapa con la posición de cada una de las antenas de telefonía móvil de los operadores desplegadas por el territorio, pero no de la cobertura del servicio, advierte el PSOE.

La proposición recuerda que los operadores están obligados a publicar en sus webs informes sobre la calidad de su servicio y la mayoría de ellos ofrecen mapas interactivos con datos de cobertura, pero considera que “sería de gran utilidad para los consumidores, así como para mejorar la competencia del mercado, si la publicara el Gobierno o la CNMC, agrupando los datos de calidad y servicio de todos los operadores y la ofreciera en tiempo real y en mapas interactivos que abarcaran todo el territorio”.

En ese sentido, el PSOE considera buenos referentes el servicio de información sobre cobertura de móvil que ofrece el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, o algunas aplicaciones para móviles de iniciativa privada.

Reguladores europeos y gobiernos como Francia, Italia o Reino Unido han puesto en marcha aplicaciones que ofrecen mapas en tiempo real de la cobertura de cada operador en 2G, 3G y 4G.

Para poner a España al nivel de países de su entorno, el PSOE emplaza en la proposición al Ejecutivo a "realizar de forma urgente, y previo informe de la Comisión para el Seguimiento de la Caliad en la Prestación de los Servicios de Telecomunicaciones, las acciones oportunas para poder recopilar y publicar en la web del ministerio y a través de aplicaciones móviles, información actualizada sobre la calidad, velocidad, rendimiento y cobertura de los diferentes servicios de comunicaciones electrónicas que ofertan los operadores en todo el territorio".



