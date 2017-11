EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado aprobó hoy por unanimidad instar al Gobierno a seguir impulsando la contratación de trabajadores con discapacidad y potenciar las acciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dirigidas a controlar el cumplimiento de la cuota de reserva legal en la contratación de las personas con discapacidad.

En una moción presentada por el Grupo Popular en la Cámara Alta, la senadora Salomé Pradas defendió que “por todos es conocida al dificultad de las personas con discapacidad a la hora de acceder a un puesto de trabajo, tanto en las empresas privadas como en las públicas”.

Aunque el Gobierno en los últimos años “ha hecho un gran despliegue” de normas para potenciar la contratación de las personas con discapacidad, la senadora admitió que existen casos de empresas que incumplen la cuota de reserva legal para la contratación.

Por ello, consideró que es necesaria la moción, para que se intensifique la vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en este aspecto y pueda tener un “impacto positivo” en términos de incremento del empleo entre personas con discapacidad.

Unidos Podemos presentó una enmienda para estudiar el régimen de sanciones para aquellas empresas que no cumplen con la cuota de reserva legal así como revisar la normativa relativa a los centros especiales de empleo, ya que, según explicó el senador Óscar Guardingo, “se está encasillando al trabajador” procedente de estos centros e incluso se dan “episodios de subcontratación” en los que estos empleados reciben menor remuneración.

No obstante, esta enmienda no fue aceptada por el PP, porque, según explicó Pradas, lo referido a los centros especiales de empleo forma parte de otro debate, que debería implicar a las comunidades autónomas, y el régimen de sanciones ya existe y las empresas que lo conozcan “no creo que opten porque se las impongan”.

Desde el resto de grupos, el senador socialista Ricardo Varela manifestó su voto favorable a la moción del PP pero puntualizó que “eso no quiere decir ni muchísimo menos que apoyemos las políticas que está haciendo el PP en esta materia, que son francamente mejorables”.

Por el Grupo Nacionalista Vasco, Nerea Ahedo calificó la iniciativa de “brindis al sol” porque promueve potenciar la contratación de personas con discapacidad “con absolutamente nada en concreto”. “Lo que están ustedes pidiendo es que se haga lo que se debe de hacer y lo que ya se tiene que estar haciendo”, precisó.

