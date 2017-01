EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A MEJORAR LA REFORMA LABORAL, PERO EN BASE A UN “DIAGNÓSTICO CERTERO” Y A UN ACUERDO SOCIAL

Google Plus

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, aseguró este miércoles que el Gobierno “está dispuesto a mejorar lo que haga falta” de la reforma laboral, pero en base a un “diagnóstico adecuado, certero, de la situación” y a un acuerdo social con el fin de dar estabilidad al marco de relaciones laborales.

En la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre, Riesgo indicó que si se hace un diagnóstico de la situación “considerando que acontecemos a la mayor reducción de paro de la serie histórica” y ya se acumulan 35 meses de incrementos de la contratación indefinida, “no nos debería llevar a concluir que el marco de relaciones laborales parece tener alguna anomalía esencial que diese lugar a que se piense que se debe revertir, modificar o derogarse en su totalidad”.

El secretario de Estado de Empleo insistió en que ese análisis del mercado de trabajo no parece indicar que se requieran “cambios significativos”.

No obstante, aseguró que no debe llevar a “triunfalismos” el descenso del paro, porque “queda mucho por hacer”, aunque sí hay que considerar que “se va en la buena dirección”.

