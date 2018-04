EL GOBIERNO DESTINARÁ MÁS DE 50 MILLONES A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció este miércoles una partida de más de 50 millones de euros, procedentes de la revisión de la Iniciativa de Empleo Joven, para reforzar la integración en el mercado laboral de los jóvenes en riesgo de exclusión social.



La ministra hizo este anuncio durante la presentación de los resultados del programa ‘Jóvenes y +’, en la que participó el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda. Báñez destacó que, pese a los avances, todavía hay un millón de jóvenes que no han encontrado un empleo, de los que unos 500.000 no tienen más que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En este sentido, aseguró que con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el Gobierno “ha tendido la mano a los grupos políticos” para impulsar medidas de formación destinadas a los jóvenes que carezcan de ella.

La ministra lanzó un mensaje a los representantes del Tercer Sector presentes en el acto a los que dijo que “durante estos años hemos comprobado que sumar esfuerzos multiplica las oportunidades” y “la suma está detrás del cambio”.

“Sumamos a través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo y sumamos a través del impulso de la Garantía Juvenil en Europa, medida esta última que ha favorecido que más de 1.100.000 jóvenes se inscriban y que un 43% haya encontrado un empleo”, afirmó.

La titular de Empleo valoró la labor realizada por las entidades sociales que forman el Tercer Sector para llegar a donde las administraciones públicas no alcanzan, destacando la activación de más de 46.000 jóvenes en situación de exclusión social que ni estudian ni trabajan.

Por su parte, el presidente de la ONCE señaló que con la Garantía Juvenil “se han hecho las cosas bien, nosotros hemos cumplido, el Ministerio ha cumplido y esto no es nada fácil”.



