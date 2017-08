EL GOBIERNO APRUEBA LOS CONVENIOS CON LAS AUTONOMÍAS PARA EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

Google Plus

El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, los convenios de colaboración con las autonomías -excepto País Vasco y Navarra- y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para el control de la Incapacidad temporal (IT) en el período 2017-2020.



Según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un comunicado, los 16 convenios a los que el Ejecutivo dio hoy luz verde persiguen mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las autonomías y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el “control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores”.

Todos los acuerdos contemplan un programa de actividades para modernizar la prestación de Incapacidad Temporal, al que se supedita el 60% del crédito y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, para los que se reserva el 40% restante.

El importe máximo de gasto para todo el periodo es de 1.259,17 millones de euros, sin tener en cuenta a Ingesa y La Rioja porque su nivel de gasto no requiere aprobación por parte del Consejo de Ministros. Incluyendo a Ingesa y La Rioja asciende a 1.271,66 millones, de los que casi 318 millones corresponden al ejercicio 2017.

Las comunidades que recibirán las mayores cuantías del crédito para este año son Cataluña (63,3 millones), la Comunidad de Madrid (55,5 millones) y Andalucía (54,5 millones).

No obstante, Empleo precisó que esta distribución es inicial y está sujeta al porcentaje de cumplimiento de objetivos del año anterior.

TRANSMISIÓN TELEMÁTICA DE PARTES

Los convenios autorizados, que cubren el periodo temporal 2017-2020, incorporan algunas novedades relativas a la distribución de los créditos para la financiación de estas mejores.

En este sentido, aumenta del 20% al 22% el porcentaje de crédito destinado a la transmisión telemática de partes médicos de baja, confirmación y alta. Empleo recordó que la correcta cumplimentación de los partes es clave para que el traslado de la información gane en agilidad y calidad.

Se incrementa también la formación de los médicos de atención primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la incapacidad temporal como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud (SPS).

El acceso telemático a las historias clínicas de atención primaria se intensifica. Además se avanza en la equiparación en el acceso al historial en atención especializada.

También se incrementa la asignación de crédito a la gestión de las propuestas de alta que envían las mutuas colaboradoras a los SPS con el objetivo de que estos se impliquen en esas valoraciones, y al objetivo de racionalización del gasto.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso