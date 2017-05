EL GOBIERNO ANALIZA EL CIBERATAQUE SUFRIDO POR GRANDES EMPRESAS

Google Plus

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que analizarán el ciberataque sufrido esta mañana por varias grandes empresas, como Telefónica.

Así lo indicó durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que aseguró que “solo he recibido información del ciberataque en Telefónica” y agregó que “aún no sabemos qué medidas vamos a tomar”.

“No puedo darles más datos sobre el tema”, subrayó, antes de añadir que “sin duda, el ministro de Industria o el de Energía, Turismo y Agenda Digital tendrán más noticias sobre ello”.

Méndez de Vigo comentó que se reunirá con dichos ministros y “si hay alguna novedad, las transmitiremos”, pero volvió a recalcar que “si no sé lo que ha sucedido, difícilmente puedo decirles qué medidas vamos a adoptar como Gobierno”.

