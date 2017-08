EL GOBIERNO BRITÁNICO APRUEBA EL MEGAPROYECTO EÓLICO MARINO DE IBERDROLA ‘EAST ANGLIA THREE’ DE 1.200 MW

Google Plus

Iberdrola ha recibido el visto bueno del Ministerio de Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido (BEIS) para la construcción del parque eólico marino ‘East Anglia Three’, que tendrá una potencia instalada de hasta 1.200 megavatios (MW).

La compañía informó este lunes en un comunicado que, gracias a esta aprobación, podrán construir en aguas inglesas este megaproyecto renovable, “el más ambicioso realizado hasta la fecha por una empresa española en el sector de las energías renovables”.

Este nuevo parque eólico marino se une al que ya desarrolla Iberdrola en la misma zona, denominado East Anglia One, de 714 MW de capacidad. De este modo, el futuro complejo de East Anglia alcanzará los 2.000 MW de potencia, convirtiéndose en una de las mayores instalaciones renovables del mundo.

East Anglia Three estará ubicado a 69 kilómetros mar adentro de la costa de Norfolk, cerca del área metropolitana de Londres, y podrá dar suministro eléctrico a aproximadamente un millón de hogares ingleses. El objetivo de Iberdrola es iniciar la construcción en el año 2022, de cara a comenzar la producción en 2025.

La instalación cubrirá un área de hasta 305 kilómetros cuadrados y requerirá la instalación de entre 100 y 120 aerogeneradores para proporcionar la capacidad total. La compañía tiene previsto instalar turbinas de nueva generación en este desarrollo eólico marino, las de mayor tamaño y eficiencia del mercado, con una altura de hasta 247 metros, el equivalente a dos veces y media el tamaño del Big Ben (96 metros).

East Anglia Three supondrá la puesta en marcha de una infraestructura eléctrica con hasta cuatro subestaciones marinas; una plataforma marina que albergará el alojamiento de las operaciones; hasta cuatro cables submarinos para la exportación de la energía desde el parque eólico a la costa; y una subestación en tierra, ubicada en el condado de Suffolk, para conectar el parque eólico con la red eléctrica de National Grid.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso