EL GOBIERNO APRUEBA LA NUEVA LEY DEL CUPO VASCO CON UNA BASE PARA ESTE AÑO DE 1.300 MILLONES

El Consejo de Ministros acordó este viernes remitir a las Cortes Generales el proyecto de la nueva ley del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, en la que se fija un cupo base para este año de 1.300 millones de euros.



Así lo explicó el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que reseñó que este acuerdo es el resultado de lo fijado en la reunión que el pasado mes de julio mantuvo la Comisión Mixta del Concierto Económico y por el que se alcanzaron varios acuerdos relativos a la actualización de la ley del cupo.

Montoro explicó que el cupo base de 1.300 millones de euros de 2017 no considera la cantidad derivada de la participación del País Vasco en los créditos presupuestarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según explicó Hacienda, el texto que se remite a las Cortes determina también los índices de consumo y de recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales), manteniendo los valores del quinquenio anterior e introduciendo en la redacción alguna adaptación técnica para precisar el procedimiento de regularización de flujos correspondientes a los tipos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Por otro lado, la redacción de la ley del cupo se simplifica respecto a la anterior norma con la finalidad de evitar que surjan discrepancias como las derivadas de los quinquenios anteriores.

En este sentido, Montoro precisó que se trata de que “las normativas fiscales sean más transparentes, coherentes y beneficiosas para los ciudadanos”.

CONCIERTO ECONÓMICO

Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó remitir el proyecto de ley con las modificaciones que vienen a adaptar el Concierto Económico a determinados cambios legislativos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes de incorporarse en el mismo.

Entre otros, se modifican los preceptos relativos a grupos fiscales, al Impuesto sobre la Electricidad y a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF al tiempo que se adapta la regulación del Delito Fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal.

También se ha acordado la concertación del impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados, creado con posterioridad a la última actualización del Concierto.

Además, se introducen mejoras en la gestión tributaria y en la coordinación entre Administraciones.

Otras medidas introducidas conciernen al IRPF, al Impuesto de Sociedades e IVA, al Impuesto sobre la Renta de No Residentes y al de Sucesiones y Donaciones, que implican la optimización de la capacidad de la gestión tributaria por parte de las diputaciones forales.

Entre ellas, se destaca que en Sociedades y el IVA, se actualiza la cifra umbral de volumen de operaciones que delimita la competencia para exigir el impuesto, que pasa de 7 a 10 millones de euros.

Como novedad, se atribuye al País Vasco en ambos impuestos la competencia sobre sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común y volumen de operaciones superior a 10 millones de euros en el ejercicio anterior, cuando hubieran realizado en el País Vasco el 75% o más de su volumen de operaciones en dicho ejercicio.

"CLARIDAD Y ESTABILIDAD"

El ministro de Hacienda incidió en que estos acuerdos “dan claridad y estabilidad a las relaciones financieras” entre el Estado y el País Vasco.

Para Montoro, muestran que, por un lado, “el Gobierno es fiel a los compromisos alcanzados con las instituciones vascas y con el PNV con el que hemos mantenido un diálogo sincero”, y por otro, “el Estado de las autonomías funciona y es posible impulsar y fortalecer las instituciones, la financiación y el autogobierno”.

