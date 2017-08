(AVANCE) EL PRAT. EL GOBIERNO APRUEBA EL LAUDO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y CONCEDE 24 HORAS A LAS PARTES PARA CONSENSUAR UN ÁRBITRO

- El arbitraje deberá resolverse en 10 días desde que se designe el árbitro. El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el laudo de arbitraje obligatorio para resolver el conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona de El Prat, que concede 24 horas a las partes para consensuar la elección de un árbitro. En caso de que no haya acuerdo, lo designará el Ministerio de Fomento.

Así lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior a este Consejo de Ministros de carácter extraordinario convocado para analizar la crisis que atraviesa el aeropuerto de Barcelona por la huelga indefinida de los empleados de Eulen desde el lunes, a la que el Ejecutivo ha respondido con el incremento de agentes de la Guardia Civil.

El laudo de arbitraje obligatorio establece que las partes disponen de 24 horas para consensuar la designación de un árbitro y si no se ponen de acuerdo será el propio Ministerio de Fomento quien lo nombre. Además, el procedimiento deberá resolverse en un plazo máximo de 10 días desde que se designe al árbitro.

De la Serna destacó que esta decisión del Ejecutivo se produce porque “ya no hay otra vía que no sea la del arbitraje” y destacó que es un "procedimiento legal y con precedentes" en España.

El titular de Fomento insistió en que tras las medidas adoptadas por el Gobierno, “desde el más escrupuloso respeto del derecho de huelga”, se puede hablar de “absoluta normalidad” en el aeropuerto de Barcelona.

