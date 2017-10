UGT INSTA AL GOBIERNO A AFRONTAR EL DÉFICIT DIGITAL QUE AFECTA A LAS EMPRESAS

Google Plus

UGT considera urgente la concienciación de las empresas ante la nueva realidad e hizo un llamamiento al Gobierno para que afronte los retos que requiere la digitalización de la economía española, entre ellos la “necesaria formación” de todos los trabajadores en nuevas tecnologías.

UGT señaló que la publicación de la ‘Encuesta sobre uso de TIC y comercio electrónico en las empresas’ por parte del INE y el primer ‘Estudio sobre la Digitalización de las Empresas y las Administraciones Públicas Españolas’, por el Observatorio Vodafone de la Empresa, “confirman que las empresas españolas siguen sin interiorizar la necesidad de cambiar su modelo productivo para adaptarse a la nueva realidad digital”.

Así, en un comunicado, lamentó que las empresas españolas “no acaban de comprender que la transformación digital va más allá de la adquisición de un mero ordenador y contratar una conexión a Internet mientras no se pongan estos recursos a disposición de sus trabajadores”.

De hecho, la mayoría de las pymes españolas no incluyen la digitalización entre sus cinco principales prioridades y únicamente un 14% de los profesionales y pequeñas empresas (menos de 10 empleados) cuenta con un plan concreto de digitalización

En esta misma línea, señala que el empresariado sigue sin formar a sus empleados, “un aspecto clave e imprescindible para lograr una migración sostenible y eficaz hacia la economía digital”, donde sólo un 4% de las empresas de menos de 10 empleados imparten formación en TIC a sus plantillas.

Además, el número de trabajadores especializados en TIC en España “no hace más que descender”: desde el 26,5% del total de trabajadores en 2015 al 22% de 2017. Por ello, la presencia de estos trabajadores altamente especializados “es casi testimonial” en microempresas, donde sólo el 3,4% en compañías de menos de 10 empleados.

También, los datos del INE vuelven a poner de manifiesto que la brecha de género entre los especialistas TIC sigue siendo de proporciones “inadmisibles”, pues en el 50% de las empresas sus especialistas son todos hombres.

Por estos datos, UGT reiteró que “es urgente confeccionar medidas para revertir esta situación, que sin duda va en detrimento de la prosperidad de nuestra economía”.

“La próxima consulta pública sobre estrategia digital promulgada por el Ministerio de Agenda Digital representa la piedra de toque que demostrará si existe una verdadera vocación de cambio por parte del Gobierno”, recalcó.

UGT consideró que quedan cada vez menos oportunidades para conseguir que España se sume al pelotón de líderes de la revolución digital y para que todos los trabajadores y ciudadanos españoles se beneficien de sus progresos.

Para eso, “es necesario empezar porque las empresas se conciencien y por impartir formación en nuevas tecnologías a todos y cada uno de sus trabajadores, porque no existe otra opción”, concluyó el sindicato.

