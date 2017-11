EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ITALIA ABOGA POR MÁS FUSIONES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS BANCOS EUROPEOS

El gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, afirmó este lunes en Madrid que el sector bancario europeo debe “hacer un esfuerzo” para mejorar la rentabilidad y mejorar los ingresos, y para ello apuntó a fusiones y adquisiciones.

Así lo expuso Visco durante su discurso en la Convención Anual Financiera 2017, organizada por la Asociación de Mercados Financieros y en la que también participó el gobernador del Banco de España, Luis Linde.

El responsable del supervisor italiano consideró, en esta línea, que “en España se ha hecho un gran esfuerzo reduciendo el número de sucursales en casi un 40% desde 2008”, mientras que en Italia ha sido del 15% en el mismo periodo.

Visco advirtió de que “una parte del sector bancario europeo no está recuperando lo suficiente en cuanto a rentabilidad” y de cara al futuro, esta podría ser menor de lo que algunos organismos internacionales consideran suficiente.

Por ello, insistió en que “hay margen para la racionalización”, no solo a través de la disminución del número de sucursales, sino también en “costes de explotación” o “mano de obra”, y apuntó que “cualquier ahorro de costes se puede utilizar para redirigir el gasto y en la mejora de la productividad”. “Cualquier avance es necesario para mejorar la rentabilidad”, destacó.

Por otra parte, el responsable del Banco de Italia se refirió a la morosidad del sector para instar a que las entidades continúen con el saneamiento de sus balances.

“En España los bancos han asumido muchos activos perjudicados en sus balances”, destacó, pero consideró en este sentido que “los supervisores no deberían imponer medidas que de facto supongan una venta generalizada de créditos morosos de los bancos”.

Aunque Visco valoró que ya hay límites más estrictos para las entidades tras las reformas en el periodo de crisis de financiera, avanzó que deberán hacer más provisiones, y ello “obligará a los bancos a mejorar su asignación de préstamos”.

“INCERTIDUMBRE” REGULATORIA

El gobernador del Banco de Italia llamó la atención sobre la regulación en el entorno europeo y consideró que después de finalizar Basilea III “sería oportuno tener un periodo sin tantos cambios regulatorios, de mayor estabilidad, para evitar la producción incesante de reglas que a la vez se convierten en una fuente importante de incertidumbre”.

En este sentido, afirmó que “la incertidumbre regulatoria tiene que cesar”. Asimismo, dijo que si surgen nuevas situaciones de crisis, “preservar la estabilidad será muy importante” y para ello debería producirse una “estrecha colaboración” entre las partes implicadas. Pero subrayó que “proteger el dinero de los contribuyentes es una prioridad en cualquier crisis bancaria”.

No obstante, puntualizó que el uso de fondos públicos para ello “es posible que haya sido excesivo” en Europa tras la crisis financiera, pero una reacción en la dirección contraria “también es excesivo”.

Visco hizo referencia a los procesos de resolución del Banco Popular y del italiano Monte dei Paschi de los que dijo que “han cumplido la legislación europea de forma diferente” y “se han hecho esfuerzos para encontrar la solución que mejor protegiera los intereses de todas las partes”.

Sin embargo, señaló que “es importante mantener los márgenes de flexibilidad para resoluciones de bancos más pequeños”. El gobernador del Banco de Italia subrayó que “no podemos dormirnos en nuestros laureles, no podemos caer en nuestra autocomplacencia”, porque “todavía tenemos un legado consecuencia de la crisis” y requiere que “sigamos siendo vigilantes” con la evolución del sector bancario europeo.

