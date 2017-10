GLOBALIA ABRE SU SEGUNDO HOTEL EN MARRUECOS, EL BE LIVE EXPERIENCE MARRAKECH PALMERAIE

Be Live Hotels, la división hotelera del grupo turístico Globalia, gestionará a partir de este miércoles en Marruecos un nuevo hotel de reciente creación, el Be Live Experience Marrakech Palmeraie.

Según informó Globalia, este hotel, de categoría 4 estrellas, cuenta con todo tipo de servicios y comodidades a disposición del cliente; 167 habitaciones dobles, dúplex o suites, piscina para adultos y para niños, una piscina splash para los más pequeños, mini club, sala de juegos para adultos y adolescentes, teatro, fitness center, tiendas, varios restaurantes o diversos salones de reuniones entre otros.

La división hotelera de Globalia ya cuenta con otro establecimiento en Marruecos, el Be Live Collection Saïdia, un hotel 5 estrellas con vistas a la playa de Saïdia, situado al noroeste del país, en la provincia de Berkane.

Además, a principios del próximo 2018 abrirá otro hotel 5 estrellas de nueva creación, el Be Live Collection Marrakech Adults Only, situado en la misma zona residencial del palmeral.

