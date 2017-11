MAPFRE COMPRA UN 25% DE LA GESTORA DE FONDOS FRANCESA LA FINANCIÈRE RESPONSABLE

Google Plus

Mapfre ha comprado una participación del 25% de la gestora de activos francesa La Financière Responsable (LFR), sociedad con sede en París y con unos 150 millones de euros activos bajo gestión.

La sociedad de inversión francesa, fundada en 2007 por los gestores Olivier Johanet y Stephane Prevost, gestiona cuatro fondos de inversión activa y cuenta con un historial reconocido en el sector como entidad especializada en los criterios sociales, económicos y medioambientales de inversión en las compañías, según informó este martes Mapfre en un comunicado.

Bajo los términos del acuerdo, que se ha realizado a través de Mapfre AM, la sociedad de gestión de activos del grupo, la aseguradora española proporcionará a LFR un marco global de apoyo dentro del cual desarrollar su importante modelo de investigación de inversión y análisis.

Mapfre pasará a comercializar los fondos gestionados por LFR a través de su plataforma de Luxemburgo, o directamente a inversores institucionales. Esta alianza también implica el lanzamiento de nuevos productos para inversores institucionales y de alto patrimonio.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, señaló que “creemos que no es posible desarrollar negocios sostenibles en el tiempo si no cuidamos la huella social que dejamos detrás”.

“Somos un grupo empresarial socialmente responsable y comprometido con el entorno, con nuestros clientes y con toda nuestra organización. Y en ese sentido, LFR viene a complementar la experiencia y la propuesta de servicio de Mapfre en inversiones ambientales, sociales y de buen gobierno", agregó.

